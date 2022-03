Rapinatore minorenne arrestato tra Trento e Rovereto

venerdì, 11 marzo 2022

Trento – La questura di Trento e la Polizia Ferroviaria di Rovereto su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento, hanno eseguito una misura restrittiva della libertà personale, mediante collocamento in comunità, di un minore autore di 5 rapine a coetanei in danno di ragazzini tra Rovereto e Trento.

Era qualche settimana che gli uomini della Questura di Trento e della Polfer di Rovereto tenevano d’occhio le piazze più frequentate della città e le linee ferroviarie dopo alcune rapine avvenute nei confronti di giovani, soprattutto minori, controlli rafforzati nell’ultimo periodo da parte della Polizia di Stato per prevenire e contrastare il diffondersi di episodi di bullismo e di violenze tra minori.

Diverse, infatti, erano state le denunce di ragazzi spaventati che, in pieno giorno, mentre si trovavano a passeggiare con gli amici per le strade della città o erano sui treni che da Rovereto portano a Trento, erano stati minacciati con una chiave inglese da parte di un ragazzino anche solo per pochi euro.

Rapine, realizzate ricalcando quasi sempre lo stesso modus, denunciate successivamente ai fatti, perché i ragazzi rapinati in un primo momento erano troppo spaventati per chiamare il 112 NUE e con un autore giovane sconosciuto alle vittime, ma che, in sede di denuncia, corrispondeva sempre alla medesima descrizione.

Dopo aver assunto le prime denunce gli Agenti si sono messi, immediatamente, sulle tracce del rapinatore per scongiurare il verificarsi di altri episodi simili e restituire serenità a ragazzi e genitori della città.

Gli investigatori dopo aver visionato ore e ore di filmati delle videocamere di sorveglianza della città per dare un volto al malfattore che nessuno conosceva hanno, nelle stesse ore, avviato una serie di controlli a tappeto nelle piazze e sui treni per riuscire, in pochissimi giorni, ad identificare il rapinatore.

Al termine delle indagini, dopo aver identificato l’autore, è stato possibile attribuire al minore diverse rapine, a seguito delle quali, nelle prime ore di questa mattina, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento, gli uomini Questura di Trento e della Polizia Ferroviaria di Rovereto hanno eseguito una misura restrittiva della libertà personale, mediante collocamento in comunità nei confronti del rapinatore.