Privo di biglietto e green pass sul Frecciarossa a Brescia: finisce nei guai

mercoledì, 9 marzo 2022

Brescia – Un grave episodio è accaduto sul Frecciarossa e tre agenti della Polfer di Brescia sono stati aggrediti da un viaggiatore senza green pass e biglietto. Nei guai è finito un giovane extracomunitario, che era privo di mascherina, e alla vista dei militari si sarebbe scagliato contro gli agenti e poi ha cercato di fuggire. Un suo amico è riuscito a fermalo e a consegnarlo alla Polfer.

Il SAP, sindacato autonomo di polizia, ha denunciato l’episodio sottolineando: “Ribadiamo la necessità di dotare gli agenti di strumenti come taser e spray urticante, non proteggono solo gli operatori, ma permettono in primis di evitare che persone esagitate si feriscano gravemente durante le colluttazioni”.