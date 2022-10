Passo Mendola, controlli e sanzioni della Polizia Stradale

mercoledì, 5 ottobre 2022

Passo Mendola – Controlli sulle strade e passi alpini. Nel corso dell’ultimo fine settimana la Sezione Stradale di Bolzano ha complessivamente programmato 46 pattuglie di vigilanza stradale ed elevato 103 contravvenzioni al codice della strada, potenziando i servizi per contrastare le illecite condotte di guida nelle fasce serali e notturne.

Nella giornata di sabato è stata ritirata una patente di guida per guida in stato di ebbrezza ad un conducente. In particolare, una dipendente pattuglia denunciava il conducente di un’autovettura, controllato in, località Bolzano, atteso che il soggetto presentava un tasso alcoolico superiore al consentito ma inferiore a 1,5 g/l.

Invece nella giornata festiva la Sezione della Polizia Stradale di Bolzano ha effettuato controlli mirati a motoveicoli a mezzo di due dipendenti pattuglie sui passi montani nella zona del Passo Mendola e della Val Pusteria, controllando complessivamente 8 motoveicoli, 12 persone ed elevando 5 infrazioni per l’eccesso di velocità degli stessi, ed altre 2 infrazioni per illecita condotta di guida.