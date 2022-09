Passi alpini altoatesini: raffica di sanzioni della Polizia Stradale

venerdì, 2 settembre 2022

Passo Mendola – Contrasto alla guida in stato d’ebbrezza ed condotte indisciplinate dei motociclisti.

Prosegue l’attività di controllo della Polizia Stradale di Bolzano sulle principali arterie del territorio provinciale, per contrastare la guida in stato d’ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Nell’ottica della prevenzione alle “stragi del sabato sera”, grazie al lavoro instancabile delle pattuglie della Sezione e reparti dipendenti, sono state denunciate tre persone per guida in stato di ebbrezza.

Per tutti i conducenti, che fin da subito hanno mostrato i classici sintomi dello stato di alterazione, quali occhi lucidi e alito fortemente vinoso, è scattato l’immediato ritiro della patente di guida ai fini della sospensione nonché la denuncia all’Autorità Giudiziaria, per aver guidato con un tasso alcoolemico superiore allo 0,8 g/l.

LE SANZIONI – Un cittadino di 50 anni, fermato sulla statale 12 in località Varna (Bolzano) alle 21 del 27 agosto con un tasso pari a 1,28 g/l; nella seconda circostanza un conducente di 48 anni, veniva controllato sulla statale 242 in località Ponte Gardena e successivamente sanzionato, atteso che presentava un valore di alcool pari a 1,26 g/l.

Un terzo caso si è verificato presso il casello autostradale di Bolzano sud quando, verso le 18.30 una dipendente pattuglia di vigilanza stradale notava un’autovettura effettuare un’inversione a U. Il soggetto percorreva la corsia telepass in contromano, tentando di oltrepassare il bypass centrale. Gli operatori prontamente fermavano il veicolo, il cui conducente, di 26 anni, mostrava i sintomi tipici dello stato di ebbrezza. Gli accertamenti effettuati con l’etilometro evidenziavano un tasso alcolico pari a 2.16 g/l. Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, gli operatori contestavano la sanzione prevista dal codice della strada che prevede. oltre al fermo del veicolo per tre mesi, la revoca della patente di guida.

I CONTROLLI – Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Bolzano proseguono le attività di controllo ai motociclisti che hanno visto le pattuglie della Sezione presenti nelle Valli Gardena, Pusteria e Badia e sul passo della Mendola. L’attività, svolta in maniera coordinata con volanti della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e delle Polizie Locali, ha consentito di contestare svariate infrazioni, tra cui eccessi di velocità, mancato rispetto della segnaletica orizzontale e sorpassi azzardati. L’attività proseguirà senza sosta nel prossimo weekend e settimane, nell’ottica della prevenzione e repressione di condotte indisciplinate, che pongono in serio pericolo l’incolumità e la vita stessa dei motociclisti e degli altri utenti della strada.