Nella notte soccorsa e recuperata escursionista a Pomarolo

sabato, 2 ottobre 2021

Pomarolo – Intervento notturno sopra Savignano di Pomarolo (Trento): ragazza elitrasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento. Una 20enne, residente a Pomarolo, è stata elitrasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento per i politraumi riportati dopo essere caduta per circa 15 metri da una parete rocciosa nei campi sopra l’abitato di Savignano nel comune di Pomarolo. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 21 da una persona che, passando nei pressi, ha sentito dei lamenti ed ha trovata la ragazza da sola, cosciente ma in stato confusionale.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento della Stazione Vallagarina che, con dieci operatori, si è portata sul posto, insieme all’ambulanza e ai Vigili del Fuoco. Intervenuto anche l’elisoccorso che, attraverso le indicazioni dei soccorritori di terra, ha individuato l’infortunata ed ha verricellato il Tecnico di Elisoccorso e l’equipe medica. La ragazza, dopo essere stata stabilizzata e imbarellata, è stata trasportata con la barella portantina fino all’ambulanza, e poi all’elicottero atterrato poco lontano, per essere trasferita all’ospedale Santa Chiara di Trento. L’intervento si è concluso nella notte.