‘Ndrangheta, operazione della Finanza tra Veneto e Trentino

martedì, 18 ottobre 2022

Trento – Operazione della Guardia di Finanza contro presunti affiliati alla ‘Ndrangheta, eseguite misure cautelari in Veneto e Trentino. La Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, la Direzione Investigativa Antimafia ed il Nucleo di Polizia Economico-Finanzia di Verona hanno eseguito quattro misure cautelari personali e il sequestro di beni per un valore di oltre 9 milioni di euro così come disposto con ordinanza del Gip, giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia. In particolare, tre persone sono state raggiunte da misura di custodia cautelare in carcere, mentre un quarto uomo è stato sottoposto ad obbligo di dimora presso il comune di residenza.

Nell’operazione, tuttora in corso, tra Veneto, Trentino Alto Adige e Lombardia, sono impegnati oltre 40 militari ed agenti della Guardia di Finanza e della Direzione Investigativa Antimafia.

Sono stati contestati reati tributari, in particolare all’emissione e utilizzo di false fatturazioni, riciclaggio e autoriciclaggio, aggravati dall’aver commesso tali reati con metodo mafioso e per agevolare l’attività dell’associazione di stampo mafioso denominata ‘ndrangheta. In particolare è stata contestata l’attività di infiltrazione nel settore dell’edilizia soprattutto in Veneto da parte di strutture locali di ‘ndrangheta legati alla cosca “Arena-Nicoscia”.