Nago Torbole: nuovo focolaio sul Monte Baldo

venerdì, 15 luglio 2022

Nago Torbole – Un piccolo focolaio si è sviluppato nella primissima mattinata di oggi all’interno dell’area già interessata dall’incendio alle pendici del monte Baldo. Il rogo – alimentato dal vento – ha colpito una zona rocciosa in località Mala, inaccessibile via terra. Le fiamme sono state dunque domate dal Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento. I Vigili del fuoco volontari dell’Unità distrettuale Alto Garda e Ledro con il Corpo forestale del Trentino sono in campo sin dalla giornata di domenica e continuano a monitorare la situazione.

Va detto che piccoli roghi sono stati domati anche nella giornata di ieri e che è probabile che nuovi interventi di contenimento si renderanno necessari, questo fino a quando l’area sarà interessata dalle piogge, che consentiranno lo spegnimento definitivo dell’incendio.