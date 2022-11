Mezzo incendiato in galleria sulla Sebina Occidentale

venerdì, 25 novembre 2022

Tavernola (Bergamo) – Per un mezzo incendiato la strada statale “Sebina Occidentale” è stata temporaneamente chiusa, al km 16,200, in corrispondenza della galleria Tavernola, tra i comuni di Tavernola Bergamasca e Predore (Bergamo). Il provvedimento si è reso necessario per permettere l’intervento dei vigili del fuoco e ripristinare le condizioni di sicurezza. Il traffico veicolare viene deviato sulla viabilità alternativa.

Sul posto personale Anas e Forze dell’Ordine per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.