L’Alto Adige dà l’addio a Cristina Gianotti, ricordi e cordoglio

giovedì, 6 ottobre 2022

Brunico (Bolzano) – E’ scomparsa Cristina Gianotti, 85 anni, storica presidente della Consulta comunale degli anziani di Brunico (Bolzano), figura di spicco in Alto Adige, insignita della Croce al Merito del Tirolo in occasione dell’ultima cerimonia di premiazione il 15 agosto scorso.

Cristina Gianotti ha presieduto dal 1999 al 2021 la Consulta degli anziani di Brunico, di cui era stata cofondatrice, ed è stata la promotrice dell’istituzione della mensa per anziani di Brunico, della Giornata degli anziani e della Fiera degli anziani. Inoltre, Gianotti ha collaborato alla rivista “Info Seniores” ed è stata impegnata anche nella banca del tempo. Per dieci anni, dal 2010 al 2020, Cristina Gianotti ha fatto parte del Centro residenziale di cura Media Pusteria in qualità di vicepresidente.

L’assessore provinciale Waltraud Deeg rende omaggio alla figura di Cristina Gianotti, a lungo presidente della Consulta degli anziani di Brunico e sostenitrice degli interessi della terza età, scomparsa oggi (l’assessora Waltraud Deeg assieme a Cristina Gianotti in occasione della Giornata degli anziani 2021 foto credit ASP-Hannes Wisthaler) e la ricorda cosi: “Cristina Gianotti rimarrà nella mia memoria come una coraggiosa e impegnata rappresentante dei problemi degli anziani. Ha sempre avuto una grande attenzione alla terza età e ne ha difeso gli interessi in modo costruttivo e con convinzione”. Deeg ha avuto modo di conoscere e apprezzare la Gianotti durante il periodo in cui era assessora comunale con delega agli anziani a Brunico: “È stata una donna che ha rappresentato senza paura e con coraggio gli interessi delle generazioni più anziane, sia in Comune che, più recentemente, anche nella stesura della legge provinciale sull’invecchiamento attivo. Perché era convinta che la società dovesse mostrare più apprezzamento per la terza età”. Per questo impegno, Cristina Gianotti è stata insignita della Croce al Merito del Tirolo in occasione dell’ultima cerimonia di premiazione del 15 agosto 2022.