La provincia di Brescia in lutto per la scomparsa di Aldo Rebecchi

martedì, 7 dicembre 2021

Brescia – Tutto il territorio bresciano in lutto per la scomparsa di Aldo Rebecchi, 75 anni, figura di spicco del mondo politico e sindacale bresciano. Tra i suoi incarichi, fu anche segretario generale della Cgil bresciana e deputato tra le fila della sinistra. Domani giovedì la camera ardente sarà aperta dalle 9 alle 18 al Palazzo Loggia.

“Commosso, partecipo al lutto di Francesca Rebecchi per la prematura morte del padre Aldo. Con lui se ne va un pezzo importante di politica bresciana. Il suo modo intelligente, pacato, sensibile, con il quale ha rivestito ruoli importanti in Parlamento, in Provincia e in Comune, lo ha sempre contraddistinto e ha sempre evidenziato la sua passione in ogni impegno, volto al bene della comunità. Caro Aldo, Brescia non ti dimenticherà“, il commento di Samuele Alghisi, presidente della Provincia di Brescia