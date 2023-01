La ciclista Claudia Cretti coinvolta in un incidente stradale a Darfo

giovedì, 5 gennaio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Claudia Cretti, 27enne, ciclista Costa Vopino (Bergamo) è rimasta coinvolta in un incidente stradale in via Bonara a Darfo Boario Terme (Brescia) e nella caduta ha riportato contusioni. La 27enne si stava allenando in vista di un ritiro con la nazionale paralimpica a Francavilla.

E’ stata trasportata all’ospedale di Esine (Brescia) per accertamenti, per Claudia Cretti non ci sarebbero gravi conseguenze. E’ il terzo incidente che la 27enne subisce in pochi anni. La ricostruzione dell’incidente è stata effettuata dagli agenti della Polizia locale di Darfo Boario Terme.