sabato, 30 luglio 2022

Villanuova sul Clisi – Sulla strada statale 45bis ‘Gardesana Occidentale’ è provvisoriamente chiuso il tratto in direzione Brescia al km 64,400, in corrispondenza di Villanuova sul Clisi in provincia di Brescia, a causa di un incidente tra più veicoli. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione.