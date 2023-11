Incidente stradale a Desenzano, muore conducente di un furgone

lunedì, 20 novembre 2023

Desenzano del Garda (Brescia) – Nuova tragedia stradale, all’alba il conducente di un furgone che si era messo in moto da poco è finito contro un muro e palo della luce ed è deceduto. L’incidente è accaduto poco dopo le 6 in via Mantova e sul posto sono giunti due automediche, l’ambulanza di base, vigili del fuoco del comando provinciale e polizia stradale del distaccamento di Desenzano.

L’equipe medica ha constatato il decesso del 62enne, mentre gli agenti della Polstrada hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio anche un colpo di sonno.

di A.P.