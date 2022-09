Incidente mortale nel Bresciano, due indagati per omicidio stradale

venerdì, 9 settembre 2022

Brescia – Per l’incidente stradale di Rezzato (Brescia) dello scorso 26 agosto dove perse la vita Stella Mutti, 19enne di Nuvolento (Brescia), sono indagate per omicidio stradale due persone: l’autista della vettura che si è scontrata con la moto con in sella la 19enne e il conducente della due ruote, 21 anni fidanzato della vittima. Il sostituto procuratore Lisa Saccaro sta concludendo la fase preliminare dell‘indagine e nel fascicolo sono iscritte due persone che dovranno rispondere davanti al giudice. L’automobilista è risultato positivo all’alcoltest con un tasso di quasi tre volte il consentito, mentre il centauro avrebbe effettuando un sorpasso azzardato. Gli inquirenti stanno effettuando gli ultimi accertamenti e la posizione dei due indagati dovrà essere chiarita.