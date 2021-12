Giovane femmina di lupo investita da auto e uccisa a Mori

venerdì, 24 dicembre 2021

Mori – Investita una giovane femmina di lupo a Mori (Trento). L’animale è stato soppresso dal veterinario in conseguenza delle gravi ferite. Accertamenti in corso per chiarire le cause e da dove provenisse.

Un lupo è stato investito nella notte sulla strada tra Rovereto e Riva del Garda, all’altezza di Mori. Si tratta di un giovane esemplare femmina di 19 chili. Il personale del Corpo Forestale Trentino è intervenuto sul posto coinvolgendo il veterinario. Effettuati gli opportuni accertamenti diagnostici, il sanitario ha accertato gravi lesioni alla colonna vertebrale ed ha disposto la soppressione dell’animale.

Saranno ora effettuate le analisi genetiche per chiarire se l’animale faceva parte del branco presente in zona Brentonico (monte Altissimo) o se si trattava di un esemplare in dispersione, vale a dire alla ricerca di un proprio territorio.