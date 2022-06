venerdì, 10 giugno 2022

Trento – Intervento sull’Appennino tosco-emiliano con una campana sonica utilizzata solitamente in caso di valanghe. Elicottero disperso, Protezione civile del Trentino in campo per le ricerche.

Trentino in campo nelle operazioni di ricerca dell’elicottero disperso sull’Appennino tosco-emiliano, al confine tra le province di Lucca e Modena. Il Nucleo elicotteri ha inviato sul posto un ‘B3’ con a bordo tre operatori (pilota, tecnico e personale del Soccorso alpino): le ricerche vengono effettuate grazie all’impiego di una campana sonica, utilizzata solitamente in caso di valanghe.

L’intervento della nostra Protezione civile è stato richiesto dai colleghi dell’Emilia Romagna: il Trentino dispone infatti di un’attrezzatura che potrebbe rilevarsi preziosa (ne esistono pochi esemplari in tutto il Paese) nell’individuazione del velivolo e delle 7 persone che si trovavano a bordo al momento del presunto incidente. La campana sonica viene messa in funzione da un’altezza di circa 100 metri: le onde emanate raggiungono una superficie ampia 200 metri quadrati e segnalano l’eventuale presenza di materiale metallico.