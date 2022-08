Due incidenti e tre feriti sulla Gardesana Occidentale

giovedì, 4 agosto 2022

Salò – Doppio incidente sulla statale 45 bis, Gardesana Occidentale, a Salò (Brescia) e Prevalle (Brescia). La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, nel comune di Prevalle. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante ed un furgone e si registrano due feriti, due uomini di 39 anni e 46 anni, mentre a Salò è rimasto ferito un 59enne in uno scontro tra auto e moto.

Tutti hanno riportato contusioni e traumi e in codice giallo sono stati trasportati in ospedale. Sul posto ambulanza ed elisoccorso con l’equipe medica, personale Anas, vigili del fuoco, polizia stradale e forze dell’ordine. Sono in corso accertamenti sulla dinamica degli incidenti.