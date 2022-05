Doppio intervento notturno dei vigili del fuoco di Dro

lunedì, 23 maggio 2022

Dro – Doppio intervento notturno dei vigili del fuoco del Corpo di Dro (Trento). Dopo l’intervento a supporto elicottero alla pista di motocross del “Ciclamino” per un bikers diciottenne caduto rovinosamente a terra che ha battuto violentemente il costato, dove si è reso necessario il trasporto in elicottero al Santa Chiara, i vigili del fuoco di Dro sono stati chiamati per due incendi nella notte.

La prima richiesta d’intervento giunta 36 minuti dopo la mezzanotte era per in incendio di una baracca (deposito attrezzi) a Dro in via Montebello. Il magazzino era di circa 70 metri quadri, andato distrutto almeno la metà. La distanza dalla strada ha reso difficile arrivare velocemente con le mandate di acqua per abbattere l’incendio. Inoltre a rendere tutto più complicato, circa 10 minuti dopo, è arrivata un’altra chiamata per incendio in via santi Pietro e Paolo a Ceniga alla chiesa parrocchiale. Visto l’allarme abbiamo attivato in supporto il corpo di arco con Aps e autoscala ed inviato una nostra squadra per verificare l’accaduto. Per fortuna la chiesa non ha subito danni, è stato verificato anche con l’aiuto del parroco don Stefano, tutto il perimetro e la zona tetto, non riscontrando alcuna anomalia, ma ci e voluto più di 40 minuti per verificare che fosse tutto a posto.

A Dro si è dovuto provvedere a stendere una mandata di diametro 70 di quasi 150 metri dall’Aps e poi con diffusore sono state utilizzate due mandate di diametro 45 per avere ragione delle fiamme, alte all’incirca 7 metri che hanno propagato l’incendio anche al bosco limitrofo ed a una catasta di legna li vicino. All’interno della baracca trovavano riparo attrezzi da lavoro e suppellettili varie. L’intervento si è concluso verso le 4 del mattino, hanno operato 18 vigili di Dro, una decina di Arco. Presente il Radiomobile di Riva del Garda.