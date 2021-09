Coronavirus, sei morti tra Trentino e Lombardia

mercoledì, 29 settembre 2021

Sondrio – Cinque morti nelle ultime 24 ore con Covid-19 in Lombardia. Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-9). A fronte di 54.880 tamponi effettuati, sono 438 i nuovi positivi (0,7%). Nessun nuovo caso a Lodi. I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 54.880, totale complessivo: 14.959.652

– i nuovi casi positivi: 438

– in terapia intensiva: 58 (+2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 384 (-9)

– i decessi, totale complessivo: 34.037 (+5)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 125 di cui 53 a Milano città;

Bergamo: 34;

Brescia: 74;

Como: 13;

Cremona: 24;

Lecco: 17;

Lodi: 0;

Mantova: 11;

Monza e Brianza: 52;

Pavia: 20;

Sondrio: 15;

Varese: 28.

Analisi incidenza ATS Bergamo

La dimensione statistica dei nuovi casi su base comunale, ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti, anche per la settimana 22-28 settembre 2021 evidenziano un leggero decremento della curva epidemica. Nella settimana osservata si evidenzia, infatti, una leggera decrescita di nuovi casi negli ultimi 7 giorni rispetto alla settimana precedente, pari a -52 nuovi casi (-20%).

Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) sale leggermente a 156 (64,2%) contro i 153 (63,0%) della scorsa settimana, i 149 (61,3%) di due settimane fa e i 140 (57,6%) di tre settimane fa.

Come la scorsa settimana nessun Ambito Territoriale risulta ‘Covid-free’. Gli Ambiti Territoriali con il tasso di incidenza più alto (numero di nuovi casi positivi in rapporto alla popolazione residente) sono Romano di Lombardia, Isola Bergamasca, Valle Cavallina, rispettivamente con 29, 28 e 27 nuovi casi ogni 100.000 abitanti; quelli con il tasso più basso sono, invece, gli Ambiti Territoriali di Monte Bronzone – Basso Sebino, Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve e Valle Brembana rispettivamente con 3, 5 nuovi casi ogni 100.000 abitanti (18 nuovi casi per 100.000 abitanti in dato provinciale).

Nella settimana in studio si rileva, come detto, una leggera decrescita della curva epidemica. I dati di incidenza a livello provinciale si confermano ben al di sotto della media nazionale che risultano pari a 48 per 100.000 abitanti (13/09/2021-19/09/2021), come riportato nell’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità.

Il quadro epidemico, in sintesi, si mantiene sempre su contenuti livelli di criticità, dovuti anche ai sempre più elevati livelli di copertura vaccinale. L’ultima valutazione di copertura complessiva (dato aggiornato al 28 settembre 2021) evidenzia, infatti, come l’86,2% della popolazione dai 12 anni in su (popolazione target) si sia sottoposta ad almeno la prima dose di vaccino ed il 81.4% abbia completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose). Valori in costante crescita anche alla luce dell’incremento delle prenotazioni avute nell’ultima settimana a seguito del decreto del governo che estende l’obbligo del green pass ai lavoratori pubblici e privati.

I dati in Trentino

Il bollettino covid dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari registra purtroppo un nuovo decesso, una donna sui 90 anni, non vaccinata. Ma un’altra situazione che deve far riflettere sull’insidiosità di questo virus e delle sue varianti riguarda il caso di un quarantenne – anch’egli privo di copertura vaccinale – che è stato ricoverato nel reparto di rianimazione per polmonite da SArs-COv-2. Intanto si registrano altri 33 nuovi contagi, mentre le vaccinazioni finora effettuate hanno superato quota 740.000

Tra i casi di oggi 4 positivi sono stati individuati attraverso il test molecolare (su 350 effettuati) e 29 attraverso il test antigenico (su 2.798 effettuati). I test molecolari hanno confermato 8 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I guariti aumentano di 50 unità, arrivando al numero di 46.667.

In terapia intensiva sono ricoverate tre persone: assieme a loro in altri reparti dell’ospedale altri pazienti, per un totale di 23. Nella giornata di ieri sono stati registrati 2 nuovi ricoveri e 2 dimissioni. Il numero dei vaccini somministrati è arrivato in totale a 740.496, di cui 341.960 seconde dosi e 1.120 terze dosi. Ieri le classi in quarantena erano 2.