Coronavirus, due nuovi decessi in Trentino

domenica, 26 giugno 2022

Trento – Purtroppo il Covid-19 causa altre due vittime in Trentino. Si tratta di un uomo ultra novantenne e di una donna non ancora cinquantenne, entrambe soffrivano di altre patologie ed erano vaccinati. I nuovi contagi registrati dal bollettino sono 331, due terzi pauci sintomatici. Mentre in ospedale si trovano 42 pazienti covid (ieri i nuovi ingressi sono stati 11 e 0 le dimissioni), ma nessuno in rianimazione.

Poco meno di 1500 i tamponi analizzati: 1.335 quelli antigenici che hanno rivelato 325 positivi mente i molecolari sono stati 145, con 6 esiti positivi. I molecolari hanno anche confermato 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Distribuiti per fasce d’età, i nuovi contagi restituiscono questa situazione:

2 di 0-2 anni

1 di 3-5 anni

11 di 6-10 anni

3 di 11-13 anni

8 di 14-18 anni

71 di 19-39 anni

111 di 40-59 anni

41 di 60-69 anni

57 di 70-79 anni e

26 di 80 o più anni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.226.049, cifra che comprende 428.402 seconde dosi e 346.985 terze dosi. Infine, 190 nuovi guariti portano il totale a 168.336.