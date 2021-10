Coronavirus, 77 casi e un morto in provincia di Bolzano

venerdì, 1 ottobre 2021

Bolzano – 77 casi di Covid-19 e un morto in provincia di Bolzano. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 838 tamponi PCR e registrati 33 nuovi casi positivi. Inoltre 34 test antigenici positivi.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (30 settembre): 838

Nuovi casi testati positivi da PCR: 33

Numero delle persone testate positive da PCR al coronavirus: 50.853

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 653.517

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 240.852 (+214)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 1.947.285

Numero delle persone testate positive da test antigenici: 28.043

Test antigenici eseguiti ieri: 4.844

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 34

Test nasali eseguiti fino al 30.09.2021: 843.893 test totali, 1.095 risultati positivi, di cui 526 confermati, 355 PCR negativi, 214 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 27

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 4

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 6

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.193 (+1)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 1.871

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 143.935

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 145.806

Guariti totali: 76.861 (+77)

Dati casi positivi per la settimana del 24.09. – 30.09. per fascia d’età:

0-9: 61=15%; 10-19: 77=19%; 20-29: 45=11%; 30-39: 60=14%; 40-49: 33= 15%; 50-59: 64= 15%; 60-69: 21=5%; 70-79: 18=4%; 80-89: 7=2%; 90-99: 0; over 100: 0

Nota: Il numero di tamponi di ieri (30.09.) è stato corretto da 652.677 a 652.679 dalla ripartizione informatica a fronte di un ricalcolo.