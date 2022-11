Controlli straordinari della Polizia di Stato a Merano

giovedì, 17 novembre 2022

Merano – Servizi straordinari di controllo del territorio da parte degli uomini della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Polizia di Stato a Merano (Bolzano), con il supporto dei colleghi del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” di Milano.

Le attività hanno interessato in particolare il quartiere di Sinigo, le zone sensibili del centro e della periferia, con particolare attenzione alle aree della Stazione Ferroviaria e del vicino parco, di via Garibaldi e dell’ospedale “Tappeiner”.

Inoltre sono stati effettuati frequenti passaggi e brevi soste in piazza Teatro ed in piazza Terme e posti di controllo nei pressi dello stabilimento “ex Solland Silicon”.

Non sono mancati anche controlli amministrativi presso centri scommesse e bar. Nel corso delle attività sono state controllate 136 persone e verificati 71 veicoli.

DENUNCIATO CITTADINO MAROCCHINO PER FURTO AGGRAVATO E MINACCIA

Il personale del commissariato di Polizia di Stato di Brennero ha denunciato per i reati di furto aggravato e minaccia un cittadino marocchino, irregolare sul Territorio Nazionale, rintracciato presso la Stazione Ferroviaria mentre si accingeva ad allontanarsi su un treno in partenza per Merano.

Le ricerche erano iniziate a seguito della denuncia di un esercente che, dopo essersi accorto della mancanza di 2 giacche, visionando le telecamere di videosorveglianza, si era accorto che le stesse le erano state sottratte da un uomo che dopo poco aveva modo di notare mentre tranquillamente transitava davanti al proprio negozio, addirittura indossando uno dei capi asportati.

A quel punto, il negoziante aveva cercato di fermare il ladro, ma lo stesso si era allontanato, minacciandolo pesantemente.

Sulla base della descrizione fornita loro, i poliziotti riuscivano a rintracciare il soggetto. Condotto in Ufficio, veniva perquisito e così gli operatori rinvenivano altri capi di vestiario ed accessori sottratti in un secondo negozio di Brennero.