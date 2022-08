Controlli e arresti della Polizia di Stato in Alto Adige

martedì, 16 agosto 2022

Bolzano – Intensificati i controlli della Polizia di Stato a Bolzano, in Alto Adige e al Brennero. Gli agenti del commissariato di Polizia di Stato del Brennero hanno arrestato uno straniero colpito da provvedimento restrittivo della libertà personale del giudice di Bolzano. Inoltre Sono state altresì elevate 163 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirati 11 documenti di guida e si è proceduto al sequestro di un veicolo.

Particolare attenzione è stata rivolta ai locali pubblici del capoluogo con il controllo di 8 esercizi pubblici e una denuncia per somministrazione di bevande alcoliche a minori da parte della Divisione Amministrativa. Sono in corso ulteriori accertamenti per acclarare eventuali responsabilità penali e amministrative.

Non sono mancati servizi mirati e in abiti civili con attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti con sequestri e denunce operati da pattuglie dedicate della Squadra Mobile.

Da giovedì scorso a ieri, sono state identificate 1512 persone, controllati 613 veicoli, 68 treni e tale intensa attività di prevenzione ha consentito l’arresto di 3 persone, la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 18 persone, di cui alcuni ritenuti dediti a furti in abitazione, tema particolarmente sentito e al quale la Polizia di Stato dedica la massima attenzione.