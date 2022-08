Controlli di Ferragosto in provincia di Sondrio, 600 persone controllate dalla Polizia di Stato: il bilancio

martedì, 16 agosto 2022

Sondrio – Il servizio rafforzato di prevenzione e contrasto alla cd. criminalità diffusa e predatoria nelle località turistiche del territorio provinciale messo in atto nei giorni scorsi dalle Forze dell’Ordine in modo capillare ha dato esito positivo.

In particolare, la Polizia di Stato ha effettuato controlli tramite le pattuglie, sia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, sia della Squadra Mobile nelle ore diurne e pomeridiane delle giornate scorse nei territori di Sondrio, Bormio, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Morbegno, Tirano e zone limitrofe su oltre 600 persone e 250 veicoli. Non sono emersi particolari interventi da segnalare se non un abbondante flusso in entrata ed in uscita dal territorio italiano ed una violazione dell’articolo 186, comma 2 lett. C) del Codice della Strada per guida del veicolo in stato di ebbrezza, con valore superiore a 1,5 g/l, segno che la rete di prevenzione apprestata dalle Forze dell’Ordine è risultata efficace.