Controlli al Brennero, un arresto ed una riammissione in Austria

mercoledì, 29 settembre 2021

Brennero – Nel quadro dei quotidiani controlli svolti su tutte le vie di accesso e di uscita dal Territorio Nazionale, personale del Commissariato del Brennero rintracciava lungo la ciclabile adiacente alla Statale 12, a circa 2 km dal confine, due cittadini stranieri appiedati, entrambi privi di documenti e provenienti dall’Austria.

Gli stessi venivano accompagnati in Ufficio per ulteriori verifiche, all’esito delle quali emergeva che uno di essi, A.M. di 35 anni, cittadino algerino, che aveva fornito false generalità, fosse in realtà colpito da un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Bologna, dovendo espiare una pena di 4 anni e 7 mesi per evasione e reati inerenti gli stupefacenti.

Pertanto veniva condotto presso la Casa Circondariale di Bolzano e denunciato per aver declinato false generalità. Il secondo cittadino straniero, anch’esso algerino, una volta accertato il suo ingresso illegale dall’Austria, veniva ricondotto oltre confine, in quanto privo di documenti e non in regola con la normativa anti-Covid per l’ingresso in Italia.