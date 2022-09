Calci e pugni ai sanitari dell’ospedale di Iseo, 43enne nei guai

sabato, 17 settembre 2022

Iseo – Un 43enne va in escandescenza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Iseo (Brescia), sferra calci e pugni ai sanitari che l’avevano soccorso a Tavernola (Bergamo) e colpisce anche medici e infermieri dell’ospedale del Sebino. Sul posto sono giunti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Chiari (Brescia) che hanno bloccato il 43enne, extracomunitario residente nella Bergamasca con episodi analoghi in passato, e l’hanno arrestato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale, lesioni e interruzione di pubblico servizio.

Nel processo per direttissima il Gip del tribunale di Brescia ha confermato la misura, non ha adottato provvedimenti in attesa del processo.