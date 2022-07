mercoledì, 20 luglio 2022

Sedrina – La strada statale 470 “della Valle Brembana e del Passo San Marco” è chiusa in entrambe le direzioni in località Sedrina (km 11,900) in provincia di Bergamo, in seguito a una caduta massi.

I tecnici Anas sono sul posto per le valutazioni tecniche del caso al fine di ripristinare la circolazione in sicurezza appena possibile. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.