Alto Garda, scontro tra moto e auto sulla Statale 45 bis

lunedì, 20 giugno 2022

Dro – Scontro tra moto e auto sulla Statale 45 bis. Attorno alle 16, entrambe scendevano da Pietramurata verso Dro quando, all’altezza della pescicoltura, si è registrato lo scontro, da una prima ricostruzione scaturito da un tentativo di sorpasso.

Sul posto i vigili del fuoco di Dro con polisoccorso e mezzo di supporto, una squadra di sei militi. Sul posto supporto al personale sanitario, presente ambulanza della Croce Rossa di Vezzano, elisoccorso, carabinieri del Radiomobile di Riva del Garda, autosoccorso Toccoli. Per l’autista della moto (turista tedesco di 50 anni circa, inizialmente incosciente) è stato necessario il trasferimento in elicottero al Santa Chiara di Trento, con varie ferite. La strada è rimasta chiusa per circa un’ora.