Alto Adige, il bilancio dei controlli della Polizia Stradale sui passi montani

lunedì, 11 luglio 2022

Bolzano – Nell’ottica del contrasto alle condotte indisciplinate dei motociclisti sui passi montani, la Polizia Stradale di Bolzano nell’ultima settimana ha programmato sette pattuglie dedicate a tale tipologia di controlli. L’attività si è concentrata nell’area del Passo Mendola, Val Pusteria, Val Gardena e nella Val Badia.

Complessivamente sono stati controllati 44 motoveicoli e 15 autovetture, per un totale di 19 infrazioni al Codice della Strada. Nella giornata di sabato, al mattino, il servizio sul Passo Gardena è stato espletato dalla Polizia Stradale con personale dipendente dalla Motorizzazione di Bolzano, munito di fonometro.

L’attività ha consentito di accertare, tra le altre infrazioni, due sanzioni ex art. 155 Codice della Strada per eccessiva rumorosità del sistema di scarico dei motoveicoli controllati ed un contesto per art 78 CDS, atteso che il motociclo presentava pneumatici di dimensione differente rispetto alle indicazioni della carta di circolazione. Si ricorda che tale ultima violazione comporta una sanzione amministrativa di euro 430 (riducibile a 301 euro con pagamento entro 5 giorni) ed il ritiro della carta di circolazione medesima.

Le altre violazioni, accertate in occasione dei controlli, attengono ad eccessi di velocità, sorpassi azzardati, pneumatici eccessivamente usurati ed irregolarità documentali in generale.

L’attività dedicata proseguirà anche nelle prossime settimane, mediante controlli mirati e decisi, al fine di prevenire e reprimere le condotte di guida che pongono in serio pericolo la vita degli stessi motociclisti e degli altri utenti della strada, specialmente nel periodo attuale, fortemente caratterizzato da una notevole ripresa del traffico veicolare.