Alpinista recuperato dopo otto ore di lavoro in Val Passiria

domenica, 20 marzo 2022

Val Passiria – Alpinista cade in un canalone dell’Alta Val Passiria, recuperato nella notte dopo otto ore di lavoro dei soccorritori. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 50enne, austriaco, è scivolato in un canalone ed è stato richiesto l’intervento al 112 NUE. E’ scattata la mobilitazione con tre elicotteri, uno del Tirolo, due dell’Altro Adige, e successivamente è entrato in azione l’elicottero di Trentino Emergenza che ha sbarcato i tecnici del Soccorso Alpino e attorno alle 4 di stamani sono riusciti a raggiungere il 50enne, che si trovava in fondo a un canalone ad una temperatura di -10 gradi.

Il 50enne è stato recuperarlo e trasportarlo all’ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti.