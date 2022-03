Aereo militare si schianta sul monte Legnone

mercoledì, 16 marzo 2022

Monte Legnone – Aereo militare precipita sulla montagne al confine tra Valtellina e Lecchese, in zona Valle Cà de Legn. L’impatto del mezzo con la montagna avrebbe prodotto un incendio e il fumo è visibile anche a distanza.

I due piloti si sono lanciati con il paracadute. Il terribile schianto sul Legnone è avvenuto alla 11.30 e sul posto stanno operando diverse squadre di vigili del fuoco e soccorso Alpino sono al lavoro, portate in quota dagli elicotteri del 118. In campo Ucl (Unità comando avanzato) tre mezzi fuoristrada e carro Saf. Secondo le prime informazioni l’aereo precipitato sarebbe stato utilizzato per l’addestramento militare.