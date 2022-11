15 furti nel solo 2022, tunisino espulso in Alto Adige

mercoledì, 30 novembre 2022

Bolzano – Personale della Squadra Mobile nei giorni scorsi ha effettuato i dovuti approfondimenti su un furto di costosi capi di abbigliamento trafugati da un noto esercizio commerciale del centro di Bolzano.

Dalle immagini dell’impianto di videosorveglianza gli investigatori riconoscevano come possibile autore un cittadino tunisino di 45 anni, irregolare sul territorio nazionale e già noto per diversi precedenti di polizia per fatti analoghi commessi ai danni di esercenti e turisti e anche per violenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente: nel solo 2022, l’uomo è ritenuto responsabile di circa 15 furti.

Per questi motivi, nella giornata di ieri l’uomo è stato portato in Questura e, viste la sua pericolosità e la posizione di irregolarità sul territorio nazionale, con l’impiego di personale della Polizia di Stato si è proceduto al suo accompagnamento presso il C.P.R. di Gorizia dove attenderà il completamento dell’iter amministrativo finalizzato al suo rimpatrio.

Dall’inizio dell’anno la Questura di Bolzano ha effettuato l’accompagnamento in frontiera o in un C.P.R. di 54 cittadini stranieri pericolosi e irregolari presenti in provincia, fornendo un notevole contributo all’attività di prevenzione volta a frenare fenomeni criminali.