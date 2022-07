Stagione turistica di quattro mesi a Campiglio e Pinzolo: i grandi eventi

venerdì, 1 luglio 2022

Madonna di Campiglio – Dopo un giugno con eventi sportivi di grande richiamo a Campiglio e Pinzolo (Trento) iniziano oggi due mesi di grandi appuntamenti, che coinvolgeranno turisti e appassionati di montagna, poi ci sarà settembre e ottobre con manifestazioni legati al progetto “montanità“. L’Apt di Madonna di Campiglio ha predisposto un ricco cartellone, articolato da giugno a metà ottobre. “La nostra idea – racconta il presidente dell’Apt Madonna di Campiglio, Tullio Serafini (nel video) – è quello di avere una “stagione unica” da inizio giugno a metà ottobre, con apertura degli impianti dai primi di giugno, card dei servizi per i turisti, quindi iniziative e collaborazione con il Parco Adamello Brenta, albergatori ed eventi di sostegno e i risultati del primo mese sono stati positivi”.

VIDEO



TOP EVENTI

GARA DI ORIENTEERING – Dal 2 al 7 luglio gara di orienteering nella splendida cornice delle Dolomiti di Brenta Gli atleti orientisti, muniti di una carta topografica (e di una bussola non sempre necessaria) partono di corsa a piedi a intervalli di un minuto uno dall’altro; devono completare il loro percorso nel minor tempo possibile raggiungendo tutte le “lanterne” (posti di controllo che garantiscono l’esattezza del percorso) segnate sulla carta e disseminate lungo il tragitto.

ESCURSIONI NELLE MALGHE – Quindi escursioni alle malghe: accompagnati dagli operatori del Parco Adamello Brenta e da un esperto A.N.A.Re. si raggiungeranno le più belle malghe per conoscere la tradizione dell’alpeggio e degustare i prodotti tipici.

RITIRI BOLOGNA CALCIO E NAZIONALE BASKET – A livello sportivo spicca il ritiro del Bologna a Pinzolo, in programma dal 6 al 17 luglio. Dopo la felice esperienza dei ritiri effettuati nel 2018, 2020 e 2021, il Bologna Football Club 1909 torna a Pinzolo per il ritiro precampionato. Un programma fitto di iniziative ed eventi per gli ospiti e gli appassionati di calcio. Tra i momenti da non perdere, il 9 luglio in piazza San Giacomo, il concerto di Ron che canterà Lucio Dalla a dieci anni dalla scomparsa del cantautore bolognese. Poi si potranno assistere alle sessioni giornaliere di allenamento al campo sportivo Pineta, con accesso gratuito. Venerdì 8 luglio: Passeggiata gastronomica per le vie di Pinzolo (organizzata dalla Pro Loco di Pinzolo); domenica 10 luglio: partita amichevole alle 17, venerdì 15 luglio: serata con giocatori, staff e i bambini alle 20.30 in piazza Carera, sabato 16 luglio saluto della squadra ore 20.30 in piazza Carera e Notte Rossoblù (organizzata dalla Pro Loco di Pinzolo), domenica 17 luglio: partita amichevole alle 16 e 17:30.

Quindi – il 9 luglio – tappa del celebre circuito golfistico Audi sotto il segno dei “quattro anelli”, mentre in agosto – dal 2 al 19 – è in programma il ritiro della nazionale italiana di Basket. Pinzolo ospita il ritiro estivo della Nazionale Italiana Basket impegnata nella preparazione del campionato, presso il palazzetto dello sport di Carisolo.

WILD E-SIDE – Una nuova avventura a Madonna di Campiglio, dove le guglie delle Dolomiti di Brenta nate dal mare e dichiarate Patrimonio dell’Umanità, incontrano i ghiacciai dell’Adamello Presanella il 16 e 17 luglio. Due itinerari per rispondere alle esigenze di tutti: E-XPLORE con un itinerario che regala fin dal primo momento panorami mozzafiato: boschi di abeti e faggi, suggestivi laghetti alpini e maestose cascate naturali, il tutto nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta. Ai piedi delle Dolomiti di Brenta, patrimonio dell’umanità UNESCO, pedalare non sarà mai stato così emozionante; E-XTREME con le Dolomiti di Brenta da un lato e l’Adamello Presanella dall’altro: adrenalina e stupore, single track e strade sterrate, malghe e location nascoste, sono gli ingredienti perfetti per vivere un’avventura tra le bellezze del Parco Naturale Adamello Brenta. Lasciati trasportare dalla tua E-Bike e immergiti nelle valli più suggestive della bike area più grande d’Italia.

CENA GOURMET SULLA PINZOLO-CAMPIGLIO EXPRESS – Dopo il grande successo delle passate edizioni, La Pro Loco di Madonna di Campiglio organizza il 22 luglio per la terza volta una cena panoramica sulla telecabina Pinzolo-Campiglio Express, da Madonna di Campiglio a località Patascoss e di nuovo fino a località Plaza, all’interno della magica Val Brenta. Comodamente seduto ad un tavolo riservato all’interno di una cabina potrai gustare un menu stellato a base di piatti con i prodotti del territorio e godere di uno spettacolare tramonto sulle Dolomiti di Brenta e la meravigliosa conca di Madonna di Campiglio.

A NATURA, IL TUO PERSONAL TRAINER – Dal 24 al 31 luglio 2022 torna a Pinzolo il Dolomiti Wellness Festival, organizzato da Trentino Eventi e Turismo in collaborazione con l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio: un’intera settimana dedicata al benessere nella natura, con attività guidati da esperti, convegni scientifici, spazi espositivi con aziende e produttori dal mondo del wellness. Un evento adatto a tutti, per ritrovare la salute psicofisica in una location “naturalmente terapeutica” attraverso molteplici esperienze programmate nel corso della settimana.

WORLD FLYING FISHING CHAMPIONSHIP – La FIPS Mouche internazionale ha scelto nuovamente l’Italia e più precisamente il Trentino, nel cuore delle Dolomiti, per organizzare il 19° Cortland Youth World Fly Fishing Championship e il 7° Master World Fly Fishing Championship 2022 dal 18 al 24 luglio..

FESTIVAL CULTURALE D’ALTA QUOTA “MISTERO DEI MONTI” – Il festival Mistero dei Monti continua il suo corso. La 20esima edizione, in programma dal 6 al 14 agosto e intitolata “In Cima – 20 misteri di granitica bellezza” intreccia il ventesimo compleanno del Festival con lo speciale anniversario dei 150 anni della SAT, Società Alpinisti Tridentini, fondata a Madonna di Campiglio il 2 settembre 1872.

SERATA G-ASTRONOMICA – Serata G-Astronomica al Rifugio Prà Rodont, con pic-nic e osservazione delle stelle con esperti astrofili il 10 agosto.

FESTA DEL CANEDERLO – Evento gastronomico con degustazione di più di 6.500 canederli, percorso storico-culturale del paese, lavori del passato, gruppi musicali e canori, mercatini tipici. Appuntamento al 20 agosto.

SUONI DELLE DOLOMITI – Musica di qualità, trekking, passeggiate in montagna, oasi di verde e pace. Tutto ciò è possibile in occasione de “I Suoni delle Dolomiti”. Concerti in quota nei luoghi più suggestivi ed unici delle Dolomiti di Brenta il 24 agosto, 2, 12 e 16 settembre.

RASSEGNA CAVALLI HAFLINGER E NORIKER – Mostra di cavalli Haflingher e Noriker degli allevatori della Val Rendena il 27 e 28 agosto. Tra momenti enogastronomici, dimostrazioni di abilità dei cavalli e sfilate.

150 ANNI SAT –Un weekend pieno di iniziative per festeggiare i 150 anni dalla fondazione della SAT.

“Con settembre – conclude Tullio Serafini – inizierà la seconda parte che porterà a metà ottobre ed è sempre più ricercata dai turisti e in quelle settimane sono in programma manifestazioni legate al territorio”.