Stagione estiva a Campiglio, Tullio Serafini: “Lo sport ha fatto da traino a giugno”

sabato, 25 giugno 2022

Madonna di Campiglio – Una partenza sprint, in anticipo di un mese sul calendario classico, e i risultati per Madonna di Campiglio e Pinzolo (Trento) sono molto positivi. Tre weekend di sport – l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia Under 23, la Top Dolomites Montura e la Dolomitica Brenta Bike, gara Uci Mtb Marathon Masters World Championship.

“Siamo partiti bene, anticipando la stagione estiva – spiega Tullio Serafini, presidente dell’Apt di Madonna di Campiglio (nel video) -. Grazie all’apertura degli impianti e alla collaborazione con società degli impianti, Parco Adamello Brenta e amministrazioni comunali di Pinzolo e Tre Ville abbiamo di fatto avviato la stagione il 2 giugno, poi sono stati organizzati eventi, ad esempio con i produttori locali in quota, alla cabinovia 5 Laghi, e manifestazioni sportive che hanno richiamato turisti e appassionati delle discipline legate a ciclismo e mountain bike”.

Gli appuntamenti sportivi hanno accesso i riflettori anche dei media su Pinzolo e Madonna di Campiglio: il Giro d’Italia Under 23 è arrivato il 12 giugno a Pinzolo ed è ripartito il giorno successivo, mentre lo scorso fine settimana è andata in scena la Granfondo Top Dolomites Montura, sesta tappa del circuito cicloturistico più partecipato d’Italia – Zero Wind Show, che ha coinvolto centinaia di atleti con partenza e arrivo a Pinzolo e passaggio sul lago di Garda. “Le nostre località – aggiunge Tullio Serafini – offrono bellezze naturali uniche e sono apprezzate dagli atleti che partecipano alle gare, poi c’è il seguito di appassionati che dopo gli eventi fanno ritorno e ripercorrono anche più volte gli itinerari”.

La ciliegina sulla torta del mese di giugno è la Dolomitica Brenta Bike, inserita quest’anno nel calendario Uci Mtb Marathon Masters World Championship che oggi assegna le maglie iridate di questa disciplina. Accanto alla Dolomitica UCI Marathon Masters World Championships (67 km -dislivello 2400 mt) si svolgono la Dolomitica Brenta Bike Marathon (stesso percorso del Mondiale) e Dolomitica Brenta Bike Classic (41 km – dislivello 1400 mt). “Queste gare – conclude Tullio Serafini – suggellano un mese dedicato allo sport che ha dato grande soddisfazioni al territorio: la stagione estiva si annuncia ricca di eventi, che offriranno occasioni di svago e divertimento a turisti di ogni età”.