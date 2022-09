Sci, anche la 3Tre a Trento per l’apertura del Festival dello Sport

giovedì, 22 settembre 2022

Trento -C’era un bel sole a Trento nella mattinata di oggi a salutare la prima giornata dell’edizione 2022 del Festival dello Sport (22-25 Settembre), eppure in Piazza Duomo il profumo di neve si sentiva forte e chiaro.

Sarà perché al 22 dicembre e all’edizione numero 69 della 3Tre mancano esattamente tre mesi, sarà perché è proprio nel capoluogo trentino che l’odierna classica campigliana affonda le sue radici storiche, dall’idea dei fondatori Pier Antonio Ceri, Gian Giacomo Colombo, Rolly Marchi, Fabio Conci, Camillo Rusconi e Antonio Caliari, ma sono stati in tanti a rispondere al richiamo dello sci in Piazza Duomo per uno dei primissimi appuntamenti del Festival di Trento. Nella foto @Festival dello Sport, Paolo Luconi Bisti e Giorgio Rocca sul palco.

Protagonisti sul palco sono stati Giorgio Rocca, l’ultimo italiano a trionfare nel tempio dello slalom italiano, il Canalone Miramonti, nell’ormai lontano 2005, e Paolo Luconi Bisti insieme al suo “La Grande Storia della 3Tre”, il volume edito da Giunti che di questa storia ripercorre le pagine più intense a partire dal 1950.

Nell’incontro moderato da Carlo Martinelli sono emersi il passato e il presente della 3Tre e dello sci italiano: dalle origini e il peregrinare delle “3 Gare in Trentino” fino all’incontro con Campiglio, fino all’atteso ritorno del grande pubblico su un Canalone Miramonti che da troppi anni attende di rivedere sventolare il tricolore.

“Quando ero ancora in attività, pur avendo centrato tre terzi posti prima dell’annata magica del 2005, non mi rendevo conto di quanto conquistare la 3Tre fosse un’impresa complicata,” ha raccontato Rocca. “Adesso quel successo, e quell’annata nel suo complesso, acquisiscono una dimensione diversa: furono senza dubbio il mio momento di gloria. Oggi lo slalom italiano ha bisogno di trovare un nuovo faro, e il pubblico di Campiglio tornerà a gridare di gioia come nelle giornate più indimenticabili.”

Nella prima giornata del Festival dello Sport è stata inaugurata anche la speciale mostra fotografica “Trentatré Campioni alla 3Tre”, curata da Paolo Luconi Bisti, che sarà aperta a Palazzo Geremia dal 22 al 25 settembre: una selezione delle immagini più significative dei Campioni che hanno fatto la storia della Classica di Campiglio, tratte dall’archivio Bisti, a firma dello stesso Paolo e del padre Giovanni Battista.

Dopo la prestigiosa occasione di Trento, la 3Tre proseguirà il suo viaggio promozionale in giro per l’Italia: il prossimo appuntamento è in programma giovedì 27 ottobre a Bologna.