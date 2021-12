Sci alpino, Tomba e Girardelli alla 3Tre: Campiglio torna a rivedere le stelle

domenica, 19 dicembre 2021

Madonna di Campiglio – Chi ci è stato almeno una volta lo sa, la 3Tre è uno spettacolo unico che va ben oltre lo slalom notturno di Coppa del Mondo e unisce le due anime di Madonna di Campiglio, quella sportiva e quella legata al glamour e alla vita mondana.

Se da una parte i campioni di oggi promettono spettacolo nelle due manche, le leggende del passato sono pronte a regalare alla 3Tre una notte da sogno. Dopotutto quando personaggi del calibro di Alberto Tomba e Marc Girardelli si muovono in direzione Madonna di Campiglio riavvolgere il nastro dei ricordi e prendere la macchina del tempo diventa automatico.

Grandi rivali a cavallo fra gli anni 80 e 90, Tomba e Girardelli non hanno voluto mancare l’appuntamento con la grande classica. Entrambi alla 3Tre hanno scritto pagine di storia: il nome di Tomba campeggia ai vertici dell’albo d’oro con 3 successi in slalom (1987, 1988, 1995), mentre Girardelli ha trionfato a Campiglio nel 1984 in Super-G, l’ultima volta della 3Tre in velocità in Coppa del Mondo.

A un anno dall’edizione a porte chiuse, il Comitato 3Tre ha stilato anche un calendario di eventi collaterali, destinati ad accendere il cuore e la passione degli appassionati in vista del Night Slalom di mercoledì 22 dicembre (prima manche: 17.45, seconda manche: 20.45).

Nella giornata della vigilia, martedì 21 dicembre, torna, come da tradizione, l’appuntamento con il sorteggio dei pettorali dei primi 7 atleti del ranking di slalom alle ore 18.30 in Piazza Sissi. L’evento è aperto a 500 spettatori che devono essere in possesso di Green Pass rafforzato, ottenuto quindi esclusivamente con la vaccinazione o avvenuta guarigione dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi.

Prima del public bib draw è in programma anche un salotto dedicato alla storia della 3Tre con protagonisti Marc Girardelli, Giorgio Rocca e il nuovo volume di Paolo Luconi Bisti “La Grande Storia della 3Tre” edito da Giunti.

Dopo il sorteggio dei pettorali, prenderà il centro della scena in Piazza Sissi la squadra azzurra al via dello slalom notturno di Coppa del Mondo presentata dall’atleta locale Laura Pirovano ed è previsto anche un momento dedicato al neonato quotidiano d’opinione “La Ragione” diretto da Fulvio Giuliani.

Nella giornata di mercoledì 22 dicembre, fra le due manche, tornano d’attualità l’intrattenimento musicale di Radio Deejay, con Andrea & Michele, e un altro salotto 3Tre dedicato agli eventi della stagione estiva di Madonna di Campiglio, presentati dagli ex campioni del ciclismo Francesco Moser, Maurizio Fondriest e Gilberto Simoni e dal telecronista di Eurosport Riccardo Magrini.

Il calendario degli eventi estivi di Madonna di Campiglio prevede, oltre alla Top Dolomites del 18 giugno 2022 e al Campionato del Mondo Master di Mountain Bike Marathon del 26 giugno 2022, anche un nuovo evento dedicato alle e-bike e allo sci alpinismo in programma il 10 aprile 2022.

Per il ritorno del pubblico sul Canalone Miramonti sono stati messi a disposizione dal Comitato 3Tre oltre 3000 i tagliandi, acquistabili esclusivamente online sul sito www.3trecampiglio.it. L’accesso al Canalone Miramonti sarà riservato ai possessori di Green Pass rafforzato, ottenuto esclusivamente da vaccinazione o avvenuta guarigione dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi (c.d. Super Green Pass). Sono esentati dalla presentazione del Green Pass i bambini al di sotto dei 12 anni.