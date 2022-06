Pinzolo: più di mille iscritti alla Top Dolomites Montura

mercoledì, 15 giugno 2022

Pinzolo – Quarta edizione della Top Dolomites Montura, la Granfondo in calendario domenica 19 giugno con partenza da Pinzolo (Trento) e arrivo a Madonna di Campiglio. La gara, che unisce le Dolomiti di Brenta al lago di Garda, è uno degli appuntamenti più partecipati del mondo cicloturistico nazionale, con al via più di mille ciclisti, la maggior parte italiani, ma con rappresentanze anche da Germania e Austria. Settecento i volontari e gli addetti che si occuperanno dell’assistenza sul percorso, garantendo la partecipazione e il divertimento in piena sicurezza dei granfondisti. La gara è stata anticipata all’inizio della stagione estiva e il presidente dell’Azienda per il Turismo Tullio Serafini sottolinea: “è una stagione unica da giugno a ottobre”. La Top Dolomites Montura si è collocato come evento di apertura della stagione estiva per Madonna di Campiglio e il territorio circostante. Questo successo è reso possibile grazie alle diverse occasioni di intrattenimento che il programma della Top offre ogni anno, programma dedicato non solo agli atleti ma anche alle famiglie e a tutti coloro che desiderano vivere un weekend immerso nelle Dolomiti di Brenta.

Top Dolomites insieme a Montura ha creato un evento unico nel suo genere: l’edizione 2022 non sarà solamente un evento sportivo di cycling, ma diventerà un format di territorio, un brand che rappresenterà tutto il “TOP” outdoor delle Dolomiti del Garda. La Top può essere considerata un evento unico nel suo genere non solo per i partner che la affiancano, ma anche per la cornice suggestiva nella quale è inserita: un territorio vastissimo e di una bellezza mozzafiato.

Due sono i percorsi della Granfondo di domenica 19 giugno, con partenza da Pinzolo e arrivo a Madonna di Campiglio. Il tracciato Granfondo di 130km da Pinzolo, dopo pochi chilometri, affronta subito una salita importante, quella che scollina il Passo Daone e porta a Ponte Arche. Poi sale a Fiavé, località famosa per il suo sito archeologico patrimonio dell’Unesco e prosegue in direzione Lago di Tenno, il lago verde incantato. Dal Lago di Tenno scende fino a toccare le coste del Lago di Garda, a Riva del Garda, per poi risalire ed affrontare l’ultima fatica, il Passo Durone. Il tracciato Mediofondo di 89km da Pinzolo arriva a Spiazzo ed affronta il Passo Daone. A Ponte Arche sale a Fiavè, per poi rimettersi in direzione Madonna di Campiglio attraversando Passo Durone, Stenico, Massimeno e Pinzolo. Una Top che abbraccia il territorio dalle Dolomiti e fino alla riva trentina del Lago di Garda.

La Granfondo Top Dolomites rappresenterà, inoltre, la sesta tappa del circuito cicloturistico più partecipato d’Italia: Zero Wind Show. Quest’ultimo coinvolge centinaia di atleti ogni anno da tutto il mondo pronti a sfidarsi per ben nove tappe nelle località più belle della nostra penisola. Sabato 18 giugno a Madonna di Campiglio, alle 19, verrà dedicato uno spazio agli atleti dello Zero Wind Show, i quali saliranno sul palco per la presentazione dei Team partecipanti al circuito in ordine di classifica. Sabato 18 giugno Piazza Sissi si animerà anche con un concerto dedicato ai Pooh con il gruppo Romano Fantastic Fly Official tribute dal titolo “Le emozioni dei Pooh”. Per iniziativa del presidente della Top Dolomites Montura Giovanni Danieli, che per anni ha condiviso il palco con Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battagli e Stefano D’Orazio, ci sarà uno speciale ricordo e tributo proprio per il batterista del Gruppo D’Orazio recentemente scomparso a causa del Covid. Verrà proiettato sul maxischermo di piazza SISSI un filmato inedito di Stefano a cui seguirà il concerto dei Fantastic Fly. Quest’ultimo comprenderà l’esecuzione di alcuni brani di cui Stefano fu autore in un concerto quasi completamente a lui dedicato.

Il programma

SABATO 18 GIUGNO 2022

Dalle 14 alle 19 Ritiro pettorali presso Pala Campiglio – Madonna di Campiglio

Dalle 18 Concerto evento con i Fantastic Fly Original Tribute POOH, in Piazza Sissi – Madonna di Campiglio

Alle 19 Presentazione squadre ZeroWindShow 2022

DOMENICA 19 GIUGNO 2022

Dalle 6 alle 7 Ritiro pettorali presso Pala Campiglio – Madonna di Campiglio

Ore 7.45 Saluto delle Autorità

Ore 8 Partenza Top Dolomites Granfondo e Medio Fondo – Pinzolo

Dalle 11 Pranzo Party Top Pregis box – Madonna di Campiglio

Alle 14 Premiazioni – Madonna di Campiglio