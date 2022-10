Orso investito da un’auto all’alba nelle Giudicarie Esteriori

lunedì, 17 ottobre 2022

Lorenzo Dorsino (Trento) – Un orso è stato investito da un’auto questa mattina a Tavodo, in territorio di San Lorenzo Dorsino (Trento), nelle Giudicarie Esteriori. L’impatto è avvenuto verso le 6.30, lungo la strada statale 421: la persona a bordo del veicolo non ha potuto evitare l’incidente. L’animale, immediatamente dopo l’impatto si è allontanato nei prati a valle della strada. Allertato attraverso la Centrale unica dell’emergenza 112, sul posto si è recato il personale del Corpo forestale del Trentino con un’unità cinofila per gli accertamenti, anche con l’obiettivo di stabilire l’identità dell’orso.

E’ il terzo episodio accaduto nelle ultime settimane in provincia di Trento, la scorsa settimana un orso investito a Fai della Paganella si era dileguato nei boschi, mentre sulla statale 42 del Tonale a Vermiglio – a inizio settembre – era morto un cucciolo di orso di sette mesi.