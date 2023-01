Nuovi eventi e gare a Madonna di Campiglio, Serafini (Apt): “Stagione invernale ricca di manifestazioni”

sabato, 14 gennaio 2023

Madonna di Campiglio (Trento) – Dopo le presenze record delle festività natalizie è iniziata la seconda parte della stagione a Madonna di Campiglio (Trento), con le settimane bianche di italiani e stranieri, e sono in arrivo importanti appuntamenti dalla festa rossa con la Ducati che presenterà la stagione, quindi la Winter Marathon, il Carnevale Asburgico e le gare di sci e snowboard.

VIDEO



“Una stagione invernale molto positiva – spiega Tullio Serafini (nel video), presidente di Apt Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena – e tanti sono gli eventi che organizziamo nelle prossime settimane, alcuni legati al mondo dello sci e snowboard, e altre manifestazioni, come la presentazione dei Mondiali MotoGP e Superbike con la Ducati e il Carnevale Asburgico”.

I GRANDI EVENTI – Dal 19 al 22 gennaio è in programma la 35esima edizione della Winter Marathon (nella foto © Paolo Bisti): auto storiche da collezione costruite prima del 1968 si sfidano in una gara epica, attraversando undici passi dolomitici lungo un percorso di 400 km costellato di prove cronometrate.

Dal 22 al 24 gennaio la Ducati presenterà le moto che prenderanno parte ai Mondiali MotoGP e Superbike, in occasione di una festa organizzata sulla neve di Madonna di Campiglio. Sarà una vera e propria Festa Rossa per lanciarsi verso una nuova stagione che si spera sia ricca di successi come il 2022 da record, concluso con i trionfi di Francesco Bagnaia e Alvaro Bautista nei due campionati iridati. Il ribattezzato Pecco ed Enea Bastianini toglieranno i veli alla Desmosedici GP23. La Panigale V4R verrà invece svelata dalla coppia Alvaro Bautista e Michael Ruben Rinaldi.

Il Carnevale Asburgico entra in scena dal 20 al 24 febbraio con la rievocazione storica in costume dei soggiorni dell’imperatore Francesco Giuseppe e dell’imperatrice Sissi a Madonna di Campiglio. Fieri ussari accompagnano eleganti dame in cortei, sfilate e balli d’epoca.

APPUNTAMENTI SPORTIVI – Emozione e adrenalina sono il leitmotiv degli eventi ospitati nello splendido Ursus Snow Park al Grostè, noto per essere uno dei migliori delle Alpi. Tra gli eventi in calendario, dall’8 al 12 febbraio, il Burton Mountain Mash con una settimana di divertimento per pro-rider, amatori e anche bambini. Poi, dal 26 al 30 marzo, in collaborazione con Black Yeti, il World Rookie Tour durante il quale Madonna di Campiglio, con il suo rinomato snowpark, diventerà teatro principale in cui le giovani leve del freeski internazionale si sfideranno per accedere al mondo professionistico. Dal 7 al 10 aprile, nuovo appuntamento con Red Bull Hammers with Homies e la finale internazionale con la presenza di 16 crew provenienti da tutta Europa. Il format baserà le proprie valutazioni sulle capacità radicate in ogni freestyler: creatività, stile e viva competizione, nel rispetto di quei valori dello snowboard delle origini ovvero puro divertimento e sana amicizia.