Nelle località turistiche trentine 30 denunce della Polizia

mercoledì, 17 agosto 2022

Trento – Proseguono i controlli disposti dalla Questura di Trento che hanno portato all’identificazione di oltre mille persone e a denunciarne oltre 30 negli ultimi giorni.

Numerosi sono stati i controlli con le unità cinofile nelle principiali piazze e nei luoghi noti per essere frequentati da persone dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione ha permesso di sequestrare centinaia di dosi preconfezionate per un totale di oltre due etti e mezzo di hashish, rinvenuti dai poliziotti ‘a quattro zampe’ nei cespugli delle principali piazze cittadine, arrecando così un ingente danno agli spacciatori, che si sono trovati difronte ai loro depositi svuotati delle scorte della “roba”.

Anche le Volanti della Questura, in particolar modo nell’ultimo periodo, sono impegnate in un costante monitoraggio del territorio: 445 persone e 140 veicoli controllati, oltre ad aver sequestrato, nel corso della loro attività, numerose dosi di cocaina.

Impiegati anche gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia nelle località turistiche più conosciute, come Madonna di Campiglio, Pinzolo per prevenire e scongiurare borseggi e altri reati di tipo predatorio, mentre i bikers del Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena sono stati impiegati nelle località della Val di Fassa, quali Moena, Canazei e sui passi montani più frequentati.