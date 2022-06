Fly Fishing Festival: sospeso l’evento green a Comano e Stenico

mercoledì, 8 giugno 2022

Riva del Garda – La direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi Alessandra Albarelli e il team di Fly Fishing Festival, a poco più di un mese dal suo inizio, annunciano la sospensione dell’evento green dedicato alla pesca a mosca, essendo venute a mancare le condizioni necessarie per poter proseguire con l’organizzazione (nella foto © Jacopo Salvi l’edizione dello scorso anno a Tione).

Il Festival, inizialmente programmato nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 luglio 2022 nei Comuni di Comano Terme e Stenico (Trento), avrebbe dovuto affiancare la settimana del World Fly Fishing Championship, in calendario dal 18 al 24 luglio 2022 nelle Valli Giudicarie, completandone l’offerta di proposte sul territorio. Le incertezze del momento non hanno però permesso di organizzare una manifestazione che potesse soddisfare in pieno le aspettative del target in visita, portando quindi alla decisione di sospendere l’evento.

In attesa di tornare quanto prima con l’esclusivo format dell’unico festival green in Italia dedicato al fly fishing, Riva del Garda Fierecongressi conferma il suo obiettivo di contribuire, attraverso la sua attività, a promuovere il Trentino come destinazione internazionale di turismo ittico sostenibile.