Da Pinzolo a Riva del Garda intensificati i controlli della Polizia di Stato

sabato, 13 agosto 2022

Pinzolo – Nel lungo weekend di Ferragosto intensificati i controlli della Polizia di Stato in Trentino. L’attività degli ultimi giorni registra due persone segnalate alla Procura, un tunisino espulso, 400 persone e un centinaio di veicoli controllate. Tra le p ersone fermate anche pregiudicati, che sono stati foto segnalati, ponendo, in questo modo, un’azione concretamente preventiva per limitare il raggio di azione criminale.

Numerosi, inoltre, sono stati i controlli agli esercizi commerciali e diversi sequestri amministrativi di svariate dosi di sostanze stupefacenti, soprattutto hashish e cocaina, grazie all’ausilio delle unità cinofile della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

Le attività di polizia, si sono svolte con una serie di servizi mirati ed in particolare con azioni di contrasto concentrate prevalentemente nei parchi pubblici e nelle zone maggiormente esposte al crimine diffuso per prevenire lo scambio di stupefacenti e i reati contro la persona ed il patrimonio.

Nel week and di ferragosto da oggi a lunedì 15 agosto, il questore di Trento, Maurizio Improta, sempre a seguito del Tavolo Tecnico presieduto dal Commissario del Governo che coinvolge oltre alla Polizia di Stato, carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale, ha disposto, inoltre, un deciso aumento dei servizi di prevenzione oltre che nella città di Trento anche nel Comune di Riva del Garda e grazie all’intervento del reparto Prevenzione Crimine di Milano nel Comune di Pinzolo sino a Madonna di Campiglio, con aumenti di pattuglie sia in ambiente cittadino che montano, che acqueo.

I servizi di prevenzione vedranno, infatti, l’impiego oltre che del personale del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, anche della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria, del personale della Polizia di Stato del Centro Addestramento Alpino di Moena in divisa a bordo di biciclette con la livrea della Polizia di Stato, che svolgeranno servizio in Val di Fassa ed in particolare nelle zone della Marmolada ed, infine, nelle acque del lago di Garda, con le imbarcazioni e moto d’acqua della Squadra Acque Interne in servizio presso il Commissariato di Polizia di Stato di Riva del Garda.

“Le attività di polizia di questa settimana ferragostana, decise e potenziate dal questore Improta, nelle località trentine di maggior interesse turistico – commenta il vice questore Salvatore Ascione, portavoce del Questore di Trento – sono destinate non solo a garantire la giusta prevenzione di quei comportamenti devianti che possono mettere a rischio la vivibilità di un territorio, ma anche a garantire a tutti gli abitanti trentini ed agli ospiti una giusta serenità per godere appieno delle bellezze di questo territorio”.

Operazione “stazioni sicure”: il bilancio dei controlli della Polizia di Stato

Ben 400 persone controllate e 136 bagagli ispezionati; 12 stazioni ferroviarie presenziate e 3 contravvenzioni al Codice della Strada, l’esito della giornata di controlli straordinari eseguiti ieri dalla Polizia Ferroviaria nell’ambito dell’operazione disposta su scala nazionale “Stazioni Sicure”. Le attività sono state svolte nelle principali stazioni ferroviarie delle quattro province Verona, Vicenza, Trento e Bolzano di competenza del Compartimento “per Verona ed il Trentino Alto Adige”. I controlli straordinari sono stati effettuati negli scali sensibili, nelle aree di maggiore affollamento e a bordo dei treni in fermata nel territorio di competenza del Compartimento. Gli agenti hanno monitorato il flusso dei viaggiatori in arrivo e partenza dagli scali ferroviari con controlli a campione nei confronti delle persone e dei bagagli al seguito .In particolare 24 persone sono state accompagnate negli uffici e foto segnalate in quanto prive di ogni documento di identità.