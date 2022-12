Comano Terme, approvato il progetto finanziato del PNRR

mercoledì, 28 dicembre 2022

Comano Terme (Trento) – Il Consiglio comunale di Comano Terme (Trento) ha approvato il progetto finanziato del PNRR.

All’assemblea erano assenti i consiglieri comunali Chiara Guetti (Insieme per Comano Terme) e Cinzia Parisi (Gruppo Misto) e la prima parte dell’assemblea é stata dedicata al question time: il consigliere comunale Luca Brena (segretario locale della Lega) ha chiesto se il Comune ha dei contratti in corso con la ditta finita nella bufera nei giorni scorsi per aver fatto guidare un trattore (non assicurato) da un 16enne. Il vice sindaco Achille Onorati ha informato il Consiglio comunale di aver prontamente effettuato dei controlli con l’ufficio tecnico e che per quanto riguarda le ditte che collaborano con l’Amministrazione di Comano Terme era tutto in regola.

Successivamente il Consiglio comunale ha approvato ad unanimità la mozione della Coldiretti a “Sostegno ed adesione alle iniziative contro il cibo sintetico”, la convenzione sulla gestione dei rifiuti con la Comunità di Valle Giudicarie, l’adeguamento dello Statuto dell’Azienda Consorziale Terme di Comano e il progetto di fattibilità tecnico economica e definitivo sull’ampliamento dell’asilo di Comighello finanziato dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (640.000 euro). Sull’ultimo punto, il consigliere comunale Sergio Manuel Binelli (Lega) ha annunciato il voto favorevole dell’opposizione, complimentandosi con il personale del Comune di Comano Terme per il lavoro svolto sul PNRR.

Il Consiglio ha infine approvato la ratifica della quarta variazione del bilancio e l’approvazione in linea tecnica del progetto della nuova area sosta per gli autocaravan in località Bel Sit; la minoranza si é astenuta su entrambi i punti.