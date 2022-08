Valtellina, l’incendio di Sernio è un audio racconto

venerdì, 26 agosto 2022

Sernio – Il 24 aprile 1945 il paese di Sernio venne incendiato da un manipolo di fascisti arrivati da Tirano. Erano le 10 del mattino. La prima casa ad essere incendiata fu quella di Erminia Patroni, poi toccò alla località Valchiosa, a cominciare dalla locanda gestita da Alessio Tampalini e Alice Bettini e in breve tutta la contrada andò in fiamme.

Quindi fu la volta delle località Gulpat e Contrada di sotto. I fascisti proseguirono la loro brutale azione salendo lungo via Strencia. Ovunque esplodevano bombe incendiarie, fino al centro del paese. Biolo, la contrada più in alto, fu risparmiata. Tutta la valle si riempì di fumo, la colonna di fumo fu avvistata anche Bormio. Alla fine si contarono 80 case distrutte, Caterina Garbellini di Sernio e Giuseppe Panizza di Cologna, che persero la vita, sono ricordati con la lapide sulla facciata del Comune. Una terza persona morì una decina di giorni dopo a causa di un’ernia, conseguenza dello sforzo fatto per mettere al sicuro l’anziano padre, molto pesante. Ma questo decesso non è mai stato collegato all’incendio. “Stiamo quindi parlando – dice il sindaco di Sernio Severino Bongiolatti – della più grave tragedia registrata nella storia conosciuta del Comune di Sernio. Gli anziani di Sernio conservano ancora un lucido tristissimo ricordo di quella giornata che però si è andato via via affievolendo nelle generazioni successive”.

L’amministrazione comunale ha riproposto il ricordo di quei drammatici avvenimenti, allargando lo zoom per collocarli nel contesto più ampio della Resistenza in Alta Valle e utilizzando come fonte documentale il libro di Giuseppe Rinaldi “Ribelli in Valgrosina”. Perché si è arrivato a tanto? “A questa domanda abbiamo cercato di rispondere con una narrazione affidata agli artisti dei Teatri Soffiati. Il lavoro è iniziato ai primi di ottobre del 2020 con la definizione degli obiettivi e del perimetro di progetto. L’obiettivo non era una ricerca storica poiché i fatti sono noti e quello che non è noto se ne è andato con i protagonisti. Ci è sembrato però giusto ravvivare il ricordo soprattutto per le nuove generazioni utilizzando una innovativa modalità narrativa”. Il lavoro è stato presentato a Palazzo Homodei di Sernio.

Molti i presenti. Perché quella mattina a Sernio si materializzarono un’ottantina di militi provenienti da Tirano per eseguire la feroce rappresaglia? “Tre sono gli eventi concatenati da prendere in considerazione: l’uccisione di 5 militi fascisti nel corso di un’imboscata tesa il 24 aprile, alle ore 7, da un gruppo di partigiani della brigata autonoma Gufi; l’eccidio di Vervio del 3 febbraio 1945 quando 5 partigiani della brigata Gufi, catturati in una casa di Vervio da un reparto della Divisione Tagliamento in seguito ad una delazione, vennero ferocemente torturati, seviziati, e fucilati. Quella giornata restò impressa nella memoria degli appartenenti alla brigata partigiana Gufi; infine la clamorosa sconfitta subita il 3 febbraio a Grosio dai fascisti della Divisione Tagliamento, in quella occasione affiancati dalla Divisione Monterosa, complessivamente qualche centinaio di uomini, nel corso di un tentativo di rastrellamento in Valgrosina”. Analizziamo questi fatti in sequenza andando a ritroso. “Il 24 aprile, alle 7 del mattino, a Sernio, in località Valchiosa, un commando di partigiani della brigata Gufi tese una imboscata a 5 militi fascisti provenienti da Mazzo, impegnati nel pattugliamento della statale. L’imboscata non lasciò loro scampo, tutti e 5 furono uccisi. La notizia giunse a Tirano in un baleno e immediatamente i fascisti organizzarono la rappresaglia. Arrivati sul posto, il comandante chiese ad alcune donne di ricomporre e lavare i corpi, poi diede loro un tempo per salire in paese con il messaggio “i responsabili si consegnino”. Le donne, non sapendo che fare, informarono don Pio, il parroco, il quale si precipitò in Valchiosa offrendosi come ostaggio. Ma questo non bastò. Seguì immediata la rappresaglia. I nazifascisti, in verità, pubblicizzavano le loro feroci regole di guerra che prevedevano la rappresaglia sui civili in determinate circostanze. Ma c’è una bella differenza tra l’imboscata, che è una delle regole della guerra, e la rappresaglia sulla popolazione civile che è sempre un crimine. Ricostruzioni di parte fascista spostano addirittura al pomeriggio l’agguato e riferiscono che i 5 furono trovati in una cantina con mutilazioni (testicoli in bocca). Versioni smentite dalle testimonianze dirette. Il secondo drammatico evento da considerare fu l’eccidio di Vervio, avvenuto il 3 febbraio del 1945, quando 5 partigiani della Gufi vennero catturati da uomini della Divisione Tagliamento, specializzata in rappresaglie e azioni antiguerriglia, in una casa di Vervio in seguito a delazione; vennero massacrati di botte, torturati ferocemente e poi fucilati, uno già morto, uno moribondo. Solo in tre riuscirono a scappare, il primo dei quali, Giuseppe Capetti, nome di battaglia “Rondine” sgusciò da una finestra e aiutò altri due compagni a sfuggire alla cattura. Benito Natale Garbellini di Sernio fu tra i partigiani uccisi. La brigata Gufi aveva base a Schiazzera e operava da Tirano a Mazzo, e godeva di una larga autonomia rispetto al Comando della Prima Divisione alpina partigiana, anche se c’erano già stati episodi di collaborazione”. Ma che cosa può spiegare il trattamento barbaro e brutale applicato ai partigiani catturati a Vervio? “La risposta sta nella rabbia dei fascisti per la sconfitta subita lo stesso 3 febbraio, di primo mattino, all’imbocco della Valgrosina, in località Baite di Ravoledo. Questo è il vero antefatto degli altri eventi concatenati dei quali l’incendio di Sernio fu l’epilogo. Alle prime ore dell’alba la Divisione Tagliamento assieme alla Divisione Monterosa tentarono una vasta operazione di rastrellamento in Valgrosina. L’ipotesi del ridotto valtellinese era ancora tutta in piedi. Nel rastrellamento furono impiegati centinaia di uomini che furono però avvistati dalle postazioni partigiane avanzate mentre salivano dalle selve del Dom. Ci fu una concitata riunione del Comando partigiano. Che fare? Considerata la disparità di forze e armamento, qualcuno propose di svalicare in Svizzera. Il comandante Ettore, Guglielmo e altri proposero invece di attaccare contando su due fattori: la sorpresa e la conoscenza del territorio. Nel frattempo quelli della Monterosa, avevano installato una mitraglia Fiat pesante e rafforzato la postazione a una decina di metri della forra del Roasco, in località Baite. La decisione presa dal Comando partigiano fu di attaccare. Otto partigiani, suddivisi in due gruppi di 4, in tenuta d’assalto scesero nella forra del Roasco, lungo un sentiero che sbucava a pochissimi metri dalla postazione della mitraglia; tutto il resto delle forze partigiane, compresi gli addetti ai servizi, furono disposti su una linea che partendo dal Piaz de l’Asen copriva tutto il lato nord di Grosio. Al segnale convenuto tutti gli uomini in linea cominciarono a sparare, cambiando spesso posizione per sembrare più di quanti non fossero, mentre il gruppo d’assalto balzò sulla postazione della mitraglia. Il disorientamento dei fascisti fu totale. Il dietro front dei militi fu rapidissimo, si riversarono precipitosamente giù per il pendio che avevano appena salito, abbandonando molte armi, tra cui la preziosa mitragliatrice che fu subito recuperata dai partigiani”. Possiamo quindi immaginarci quali e quante domande siano state fatte ai 5 prigionieri di Vervio per conoscere la consistenza delle forze partigiane in Valgrosina, informazioni che non ottennero. “L’imboscata in Valchiosa del 24 aprile fu quindi la risposta dei Gufi allo scempio di Vervio. In effetti quella azione non aveva nessuna utilità militare. L’esito della guerra era ormai scontato. Era questione di giorni. Una domanda che è legittimo porsi: l’imboscata fu organizzata con il consenso dei comandi di brigata e di Divisione? Un partigiano della Gufi ha affermato, in una testimonianza scritta, che l’azione non fu organizzata da Fumagalli, capo dei Gufi, ma da uno dei suoi capi squadra più determinati proprio per vendicare i compagni massacrati a Vervio. Il Comando di Divisione non poteva averla autorizzata proprio per le ragioni di prudenza che dovevano regolare le azioni belliche. Lo stesso capitano Motta era più propenso alle tregue che agli scontri. In effetti l’utilità militare dell’agguato fu pari a zero. Quindi Fumagalli non lo sapeva, il comando di Divisione anche. Allora come deve essere considerata l’azione dei Gufi? Fu una iniziativa sconsiderata? Il fatto che abbiano aspettato fino al 24 aprile lascia in realtà supporre che si siano posti il problema, ma che abbiano ritenuto i fascisti non più in grado di reagire. Se questo fu il calcolo, fu un calcolo sbagliato”. Come sempre in guerra i fatti sono concatenati uno all’altro e possono fare imboccare direzioni impreviste in funzione di eventi apparentemente distinti e distanti spazialmente e temporalmente. “Nell’audio libro c’è anche altro, a partire dall’8 settembre in Valtellina, dal proclama che dava avvio alla Resistenza diffuso in tutta la valle, al contributo alla Resistenza da parte delle donne, il ricordo particolare della scrittrice Ideale Cannella, il contributo dei preti partigiani, le condizioni di vita in paese e in montagna, altri episodi importanti come la battaglia di Grosio del 18 aprile, quando vennero respinti 400 miliziani di Petain, battaglia importantissima nel corso della quale morirono due valorosi partigiani Guglielmo Pini ed Emilio Valmadre. Poi tante altre cose che servono a cucire il contesto che ebbe come epilogo l’incendio di Sernio e, tre giorni dopo, la battaglia finale di Tirano, che liberò l’Alta Valtellina dalla dominazione nazifascista”. “L’incendio di Sernio” è su YouTube, 14 capitoli.

“L’INTENTO E’ TENERE VIVA LA MEMORIA”

Questo il racconto degli artisti, Carlo La Manna e Alessio Kogoj, ideatori dell’audio racconto “L’incendio”. “Affrontare la memoria storica con l’arte è un lavoro delicatissimo. Ci vuole un’attenzione grande, rispettosa ed è necessario intraprendere percorsi creativi soltanto dopo aver compreso i fatti, gli avvenimenti e le voci a cui la memoria si riferisce. Non è stato semplice, abbiamo dovuto studiare, documentarci e cercare tra le varie fonti storiche i punti di contatto comuni per creare una cronologia che dal 1943 al 1945 potesse raccontare, senza invenzione, il fenomeno resistenziale dell’Alta Valtellina. L’oggetto più prezioso è stato il libro di Giuseppe Rinaldi, “Ribelli in Valgrosina”, la nostra “Bibbia” a cui abbiamo attinto a pieni mani lasciandoci ispirare nella scrittura. Il fulcro narrativo dell’operazione drammaturgica è stato l’incendio di Sernio avvenuto alla vigilia della Liberazione dell’Italia dalle forze nazifasciste, la mattina del 24 aprile 1945. E proprio dal piccolo borgo di Sernio si è articolata l’intera narrazione contenuta nell’audio racconto musicale dal titolo L’incendio. Abbiamo adottato la tecnica del flashback per dipanare la storia partendo proprio dalle fiamme, il primo capitolo dell’audio racconto non a caso s’intitola “La nostra storia incomincia nel fuoco” e poi abbiamo fatto un lungo salto indietro sino all’8 settembre del 1943. In questo modo, dentro l’arco temporale delle due date sopracitate, abbiamo cercato di raccontare i fatti che hanno determinato l’incendio del paese di Sernio. All’interno di questa lunga storia, i capitoli dell’audio racconto sono quattordici più un prologo ed un epilogo e la cui durata complessiva d’ascolto è di due ore e cinquantatre minuti, ad accompagnare il racconto ci sono Stella e Freccia i nomi di battaglia di due ragazzi. Questi ultimi ce li siamo inventati, ma sono i testimoni della storia e a guardare bene, seppur i nomi siano di fantasia, rispecchiano perfettamente i profili di tanti ragazzi e ragazze che all’epoca dei fatti hanno indossato i panni delle staffette e dei ribelli della montagna. A conti fatti il loro sguardo, che aggancia l’ascoltatore, non è dissimile da tante e tanti ragazzi che in quegli anni nonostante la guerra si amavano e resistevano accanto alle formazioni partigiane. Un lavoro corale in cui drammaturgo (Alessio Kogoj), compositore (Carlo La Manna), attrici e attori (Clara Setti, Benedetta Conte, Serena Mattace Raso, Giacomo Anderle, Angelo Michele Di Donna), musicisti (ArStudium con Stefano Bellini, Piercarlo Torri, Emanuela Bungaro, Dora Cainelli, Laura Jepsen; Giuliano Cramerotti, Francesco Savoretti, Adolfo La Volpe, Visual Trio, Weltenseele, Trio Amaro) e un minuzioso lavoro di registrazione mixaggio e ottimizzazione sonoro curato da Mauro Andreolli (Das Ende der Dinge), Severino Bongiolatti per la supervisione storica e documentale, e la copertina illustrata di Laura Moretto hanno dato corpo ad un’opera d’ascolto originale. Il risultato finale, ora pubblicato su canale You Tube al link https://youtu.be/207JYL1CE4k, diviene un patrimonio libero e gratuito a testimonianza di un pezzo di storia in cui ormai soltanto pochissimi conservano esperienza diretta. A tutti gli altri l’invito a ripercorrere la narrazione di quegli anni bui, ma altresì carichi di passione, azioni, incontri e naturalmente Resistenza. Ci siamo spesso chiesti come sarà curioso oltre che importante per i giovani e i meno giovani sentire i nomi dei propri territori, i cognomi dei protagonisti delle vicende che fanno eco alle generazioni attuali e immaginare, comprendere che si sta parlando proprio delle zone dell’Alta Valtellina. A noi non resta che ringraziare il Comune di Sernio. L’avventura è appena iniziata, siamo passati ora alla fase della promozione dell’audio racconto attraverso incontri pubblici di reading e musica e nel contatto con gli organi di informazione. Intanto a Sernio negli anni la ferita dell’incendio si è rimarginata, ma rimane la cicatrice a tenere acceso il ricordo”.