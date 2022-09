Valle Sabbia, chiuso fino a gennaio un tratto della Sp31

martedì, 13 settembre 2022

Bione – Chiusura di un tratto della Sp31 “Cà d’Odolo – Bione” dal 13 settembre 2022 al 6 gennaio 2023 per lavori di messa in sicurezza di un dissesto idrogeologico che ha causato, nel 2019, un cedimento della strada provinciale al km 5+000. Sono state predisposte le necessarie deviazioni che consentiranno di raggiungere, attraverso strade comunali, la località Pieve.

L’area in oggetto è caratterizzata dalla presenza di un movimento franoso che sta interessando un tratto della sede stradale della strada provinciale ed un tratto di una strada comunale di accesso ad una proprietà privata. Verranno realizzate due berlinesi in micropali tirantati della profondità di circa 18 m, strutture in calcestruzzo armato che permettono di sostenere il terreno a monte e quindi di contrastare gli eventuali movimenti.

I lavori dovrebbero durare 160 giorni. Per realizzare l’intervento di ripristino e messa in sicurezza di dissesto stradale è stato stipulato un apposito protocollo d’intesa fra la Provincia di Brescia e la Comunità Montana di Valle Sabbia, approvato con decreto del Presidente n. 333 del 29/12/2020. L’intervento, che verrà realizzato dalla Comunità Montana di Valle Sabbia, ha un costo complessivo di euro 546.545,00 ed è stato finanziato dalla Provincia di Brescia per euro 344.325,35.