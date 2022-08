Valle Camonica: terza edizione del concorso Fiormaggi, eventi

martedì, 2 agosto 2022

Darfo Boario Terme – Fiormaggi, al via la terza edizione del Concorso di formaggi di Malga della Valle Camonica. L’antica tradizione degli alpeggi, risorsa preziosa delle comunità montane, verrà messa in risalto anche quest’anno da “Fiormaggi”, il concorso riservato ai formaggi di malga ottenuti con latte fresco vaccino, ovino o caprino, da animali al pascolo brado o semibrado, giunto alla terza edizione. Numerose le novità, a partire da un programma articolato che a Darfo Boario Terme (Brescia), da agosto a novembre, metterà in luce tutti gli aspetti e le qualità dei formaggi d’alpeggio, esaltandone gusto, profumi e aromi, ma anche le competenze casearie dei malghesi, tramandate di generazione in generazione.

Il primo appuntamento della rassegna – organizzata dall’Associazione Darfense Agricoltori e da PromAzioni360 di Loretta Tabarini, su invito e con patrocinio della Comunità Montana di Valle Camonica e del Comune di Darfo Boario Terme, in collaborazione con Slow Food Valle Camonica, è in programma dopodomani giovedì 4 agosto alla malga Guccione. “Dalle stalle alle stelle” il titolo della serata che, oltre ad offrire la visita in malga e la cena camuna, proporrà un viaggio tra le stelle in compagnia di Astronomitaly. Il costo di partecipazione è di 18 euro a persona, bevande incluse.

Quanto è buono il formaggio con le pere? Una domanda che troverà risposta giovedì 25 agosto alla malga Perlepere, dove si potranno assaggiare i formaggi del territorio in occasione di un pranzo camuno (15 euro, bevande incluse).

Se il 29 settembre ci sarà una straordinaria opportunità per visitare “B2Cheese”, la Fiera nazionale lattiero casearia in programma alla Fiera di Bergamo, dal 7 ottobre al 7 novembre si entrerà nel cuore della rassegna, con il “Mese dei Fiormaggi”: i ristoranti di Darfo Boario Terme e quelli dell’Associazione Ristoratori Vallecamonica, proporrano degustazioni di piatti a base di formaggio.

Le fasi finali del concorso entreranno nel vivo il 24 ottobre, quando una giuria di qualità sarà chiamata e stabilire i vincitori, che verranno premiati giovedì 27 ottobre nel corso di un’apericena durante la quale i formaggi vincitori saranno abbinati a vini del territorio (costo di partecipazione 19,50 euro, bevande incluse).

La conclusione è fissata per lunedì 7 novembre, con l’assaggio dei formaggi proposto al mercato a km zero di Darfo Boario Terme.

Per informazioni:telefonare ai numeri 333 8290004 e 339 8824098.