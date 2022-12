Valle Camonica: Sergio Bonomelli nel direttivo dell’associazione italiana siti Unesco

giovedì, 15 dicembre 2022

Breno (Brescia) – La Valle Camonica nel Direttivo dell’Associazione italiana dei siti Unesco. Il presidente del sito Unesco della Valle Camonica, Sergio Bonomelli, è stato nominato nel Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana dei siti Unesco Unesco: un osservatorio privilegiato per affrontare i problemi del patrimonio culturale del territorio.

Anche la Valle Camonica, con la sua arte rupestre, siede nel consiglio direttivo dell’Associazione dei Beni Italiani Patrimonio Mondiale, che raggruppa più di 50 enti nazionali responsabili di siti Unesco.

Il presidente del Gruppo Istituzionale di Coordinamento del Sito Unesco della Valle Camonica, Sergio Bonomelli, è stato infatti chiamato a far parte del board dell’Associazione, che dal 1997 coordina, realizza e promuove attività dirette alla tutela e alla valorizzazione del Patrimonio Mondiale italiano.

“Questo incarico – ha dichiarato Sergio Bonomelli – riconosce il ruolo propositivo del nostro territorio che, nonostante le tante difficoltà dei nostri parchi e delle nostre strutture museali, ha saputo costruire una rete solida di collaborazioni sia a livello locale che a livello nazionale. Il mio impegno nel Consiglio Direttivo sarà rivolto soprattutto a sollecitare il Ministero, principale interlocutore dell’Associazione, affinché i problemi di gestione e di organizzazione dei siti Unesco vengano affrontati con strumenti idonei e risorse adeguate. L’Associazione, quale soggetto unitario di rappresentanza degli enti territoriali della rete Unesco, può far sentire la sua voce in modo molto autorevole”.

Soddisfazione per l’incarico assegnato a Sergio Bonomelli è stata espressa dal presidente della Comunità Montana di Valle Camonica Alessandro Bonomelli e dall’Assessore alla Cultura Massimo Maugeri che così ha commentato la nomina di Sergio Bonomelli “La Comunità Montana si congratula con il presidente del Gruppo Istituzionale del sito Unesco per l’importante incarico assunto. Ritengo che questo ruolo potrà essere molto utile per sostenere la volontà dell’Ente comprensoriale di diventare protagonista nella gestione dei siti, per giungere quanto prima ad una loro migliore organizzazione, più efficace per lo sviluppo del territorio”.