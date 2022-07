Valle Camonica: aperto il B&B Alpen Suite Ponte di Legno

domenica, 10 luglio 2022

Ponte di Legno – Un nuovo Bed and Breakfast va ad arricchire l’offerta ricettiva a Ponte di Legno (Brescia). I turisti hanno l’opportunità di scegliere tra un’offerta molto ampia e in questa calda estate i B&B sono molto richiesti per alcune giornate o anche settimane di vacanza.

L’ultima novità è il B&B Alpen Suite Ponte di Legno, di proprietà della famiglia di Elena Maroni, una struttura ricettiva che si trova in una zona panoramica del paese dalignese, con un colpo d’occhio eccezionale sul Castellaccio.

“Amo questo territorio e la sua destinazione turistica – spiega Elena Maroni – così con mio marito Stefano abbiamo pensato di realizzare una struttura ricettiva, in grado di accogliere famiglie, giovani, persone che scelgono Ponte di Legno per una vacanza”.

La struttura è green (www.alpensuitepontedilegno.it), realizzata con un concetto innovativo, con un ampio terrazzo che dà sulle montagne dell’Alta Valle Camonica ed è ideale come punto di partenza per le escursioni. “A Ponte di Legno ho tutti i miei affetti – conclude Elena Maroni – Gestendo il B&B Alpen suite Ponte di Legno avrò la possibilità di seguire il turista, un’attività che mi affascina”.