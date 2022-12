Val di Fassa, al Ciampac due percorsi in quota per le ciaspole

mercoledì, 28 dicembre 2022

Alba di Canazei (Trento) – Val di Fassa, il Ciampac inaugura due percorsi in quota per le ciaspole. In linea con le ultime tendenze del mondo neve, che vedono sempre più turisti interessati a salire in quota anche al di fuori delle piste, le Funivie Ciampac in Val di Fassa hanno tracciato due anelli panoramici nel cuore delle Dolomiti, a 2.000 metri di altitudine, da percorrere con le ciaspole.

I percorsi si sviluppano alle pendici del monte Colac, con vista spettacolare sul Gruppo del Sella ed il maestoso Piz Boè. Si snodano in una conca soleggiata, con uno scenario reso ancora più suggestivo dalla presenza di ponticelli in legno e dall’inconfondibile profilo della cima della Crepa Neigra.

“Abbiamo pensato ad una proposta complementare all’offerta esistente – dichiara Tullio Pitscheider, presidente degli impianti – in grado di soddisfare chi cerca un’esperienza memorabile sulla neve anche senza sci ai piedi. Di fatto, per il Trentino si tratta di una delle poche offerte di questo tipo in quota, facilmente accessibili con gli impianti. L’obiettivo – prosegue – è quello di diventare una zona sempre più attrattiva per le diverse tipologie di turisti sia in inverno che in estate”.

Il punto di partenza si raggiunge in una decina di minuti da Alba di Canazei con una modernissima telecabina a 10 posti. Due le possibilità: una più tranquilla, perfetta anche per le famiglie, ed un’altra che allunga il giro con una variante un po’ più lunga e sfidante per accontentare anche gli escursionisti in cerca di una passeggiata più impegnativa. Le due opzioni sono facilmente riconoscibili da una segnaletica ad hoc: blu per primo tracciato, rossa per il secondo.

Collegata a oltre 500 km di piste e al famoso circuito Sellaronda, la skiarea è perfetta per una giornata sulla neve, con proposte per ogni livello: dal campo scuola con i tappeti a fruizione libera fino alle nere: l’omonima Ciampac, che vanta quasi tre chilometri di lunghezza con una pendenza massima del 56%, e la variante nera Sella Brunech. Senza dimenticare la vicinanza dalla skiarea Buffaure, con la sua Vulcano.

E per i più piccoli il divertente Ciampark, sempre all’arrivo della telecabina: parco sulla neve ad accesso gratuito con giochi in legno, oltre ad una discesa per gommoni e slitte. Attrattivo anche il percorso “fun” con dossi ed un bel tunnel scavato in una casetta di neve. Completano l’offerta i quattro rifugi dove gustare il meglio delle specialità enogastronomiche del territorio.