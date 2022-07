Vacanze a quattro zampe: informazioni e consigli utili per chi viaggia con gli animali

venerdì, 29 luglio 2022

Le vacanze estive sono il momento ideale per staccare la spina dalla routine, nonché per trascorrere del tempo di qualità, anche con i propri amici a quattro zampe. Viaggiare con loro, però, potrebbe rivelarsi una sfida, a causa dei molteplici fattori da tenere in considerazione. Il modo migliore per prepararsi alle vacanze estive è fare delle ricerche accurate su come affrontare una vacanza con i propri animali e pianificare il viaggio in anticipo. Tale scelta ne potrebbe valere la pena, in quanto si avrebbe la possibilità di esplorare nuovi luoghi e imparare qualcosa di più su sé stessi e sul proprio animale.

Come organizzare una vacanza con il proprio cucciolo

Se si è intenzionati a trascorrere le ferie estive in Italia o all’estero con i propri animali, è necessario prendere in considerazione alcuni fattori importanti. Innanzitutto, è prioritario consultare il proprio veterinario per assicurarsi che approvi il viaggio. Se ci sono problemi di salute che potrebbero essere esacerbati dal viaggio, è meglio evitarlo finché non sono stati risolti. Per tutte le altre piccole accortezze mediche del caso, invece, si potrà viaggiare in serenità a patto di portare sempre con sé tutto il necessario, tra cui alcuni prodotti base di veterinaria facili da reperire anche online, che potrebbero tornare utili in qualsiasi momento della vacanza. Inoltre, è bene non dimenticare collari, ciotole, lettiere e piccoli giocattoli, che aiuteranno l’animale a sentirsi a proprio agio in un luogo nuovo. A questo riguardo, infatti, si suggerisce di calcolare bene non solo la durata del viaggio, ma anche la quantità di tempo che si ha a disposizione prima di tornare a casa, in modo da poter acclimatare lentamente il proprio animale domestico dopo essere stato per tanto tempo in un ambiente sconosciuto.

Infine, al momento delle prenotazioni per il soggiorno, meglio optare per degli hotel che accettano gli animali domestici: in questo modo non saranno costretti a rimanere a casa mentre si il padrone è ad esplorare nuovi posti in città o in qualsiasi altra destinazione. Alcuni hotel offrono anche tariffe speciali per i clienti che viaggiano con i loro animali (e alcuni hanno anche camere speciali solo per gli animali domestici, dunque potrebbero rappresentare una valida soluzione.

Destinazioni ideali per una vacanza a quattro zampe

Con tante persone che viaggiano con gli animali domestici, è importante sapere dove è possibile andare con il proprio animale e stare tranquilli. Nella lista delle destinazioni ideali per portare il proprio animale in vacanza, vi sono sicuramente quelle marittime. La spiaggia, infatti, è il luogo perfetto per far sfogare gli animali con la corsa e con altri giochi dinamici; la sabbia è abbastanza morbida da non ferire le zampe del cane, ad esempio, ma anche abbastanza dura da non farlo seppellire nella stessa. Se si ha intenzione di portare il proprio cucciolo in spiaggia, poi, perché non portare con sé alcuni giocattoli da usare insieme; si tratta di un’ulteriore occasione per rafforzare il legame esistente con il proprio amico a quattro zampe.

Per coloro che fossero alla ricerca di un luogo meno affollato della spiaggia, ma che offra comunque molte opportunità di divertimento, è possibile prendere in considerazione l’idea di visitare un centro giochi al coperto o un asilo per cani. Ci sono diverse opzioni di questo tipo in Italia, dunque conviene controllare cosa c’è vicino alla propria posizione prima di partire per le vacanze.

Infine, molte persone non sanno che in Europa ci sono molte mete pet friendly in cui i cani sono ammessi sui mezzi di trasporto pubblico, e ci sono persino vagoni speciali riservati solo ai cani; queste si rivelano informazioni piuttosto utili soprattutto per chi fosse intenzionato ad andare in vacanza all’estero con il proprio animale. Berlino, Amburgo e Vienna, ad esempio, sono solo tre delle tante mete ideali in Europa per una vacanza a quattro zampe.